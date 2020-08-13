Фестиваль «Звезды на Байкале 2020 в Иркутске: Денис Мацуев перенес концерты

Денис Мацуев перенес фестиваль «Звезды на Байкале» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Международный музыкальный фестиваль академической музыки «Звезды на Байкале 2020», который каждую осень проходит в Иркутске, перенесен на более поздний срок. Об этом на своей страничке в соцсети сообщил пианист Денис Мацуев, который и проводит фестиваль. Причина, как несложно догадаться – коронавирус.

- Я советовался и с губернатором, и с Роспотребнадзором, - пишет Денис Мацуев. - Несмотря на то, что обстановка в Иркутске постепенно улучшается, проводить концерты в закрытом помещении пока слишком рискованно. Здоровье превыше всего. Сначала безопасность для слушателей, затем уже наше желание встретиться с нашей любимой иркутской публикой.

По словам пианиста, на юбилейный XV фестиваль "Звезды на Байкале 2020" в сентябре скорее всего, не смогли бы приехать зарубежные музыканты. Ведь границы пока закрыты и спланировать перелет невозможно. Правда, все договоренности с гостями сохраняются. Фестиваль «Звезды на Байкале» все же состоится, только позже.

- Новые даты обещаю сообщить в течение двух недель, - заключает Денис Мацуев. - Твердо могу вам гарантировать, что фестиваль мы проведем в 2020 году. Пока же сохраняем оптимизм и ждем хороших новостей!

Напомним, в конце июля этого года, в Свирске, на фасаде пятиэтажного дома появилось граффити с изображением Дениса Мацуева. На картине Денис Мацуев, как и полагается, изображен за занятием своего любимого дела – игрой на рояле.

Надеюсь, жильцы не против таких художеств, - комментировал рисунок корреспонденту «КП»-«Иркутск» Денис Мацуев. – Но если против, я не обижусь, приеду и сам сотру рисунок. А если серьезно, очень хочу приехать в Свирск и познакомиться с авторами граффити. (Подробности)