Скелеты возрастом 7 тысяч лет: сибиряк нашел древнее захоронение на приусадебном участке

Подобных погребений в Бурятии - всего около 10. Фото: сайт правительства Бурятии.

Найти возле своего дома древнее захоронение - вот так удача! Одному из жителей поселка Зеленхоз, что в Улан-Удэ, именно так и повезло. В земле на своем приусадебном участке он обнаружил черепа и кости... Археологи уже начали там раскопки - ведь, предполагается, что этим останкам около 7 тысяч лет!

Изучение займет 2-3 года. Фото: сайт правительства Бурятии.

- Снят верхний слой земли, полностью расчищены костяки в погребении, - рассказала о начале работ научный сотрудник Института монголоведения буддологии и тибетологии СО РАН Наталья Цыденова. - Чтобы определить пол, возраст, расовую принадлежность, материалы будут направлены палеоантропологу. Далее планируется генетический анализ. Это займет порядка 2-3 лет.

Ученые говорят, что находка - из разряда ценных. Фото: сайт правительства Бурятии.

Ученые говорят, что захоронение - очень ценное. Ведь благодаря ему можно будет узнать подробнее, как в древности жили люди на территории Улан-Удэ. Подобных погребений в Бурятии - всего около 10, а крупных - три. Не исключено, что это захоронение тоже окажется огромным.

Когда найденные останки изучат, их передадут в музей - и посмотреть на скелеты древних людей смогут все желающие.

Ученым предстоит определить пол, возраст и расовую принадлежность захороненных. Фото: сайт правительства Бурятии.

В дальнейшем останки передадут в музей. Фото: сайт правительства Бурятии.

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