Сибиряк украл 800 тысяч рублей и раздал на милостыню

Налетчик разнес канцелярский бутик. Фото: ГУ МВД по Забайкалью.

Необычное ограбление в Забайкалье. Местный «Робин Гуд» в поселке Приаргунск обчистил магазин, чтобы… раздать деньги на милостыню. Да-да, именно так. И не каких-нибудь 500 рублей, а целых 800 тысяч!

Итак, как все было. Ночью 23-летний парень, гуляя по поселку, увидел, что в торговом центре на втором этаже горит свет. Бросил в окно камень - никто не выглянул. «Значит, охраны нет», - решил он и пошел грабить магазин. С чего вдруг собрался «на дело», неизвестно, ведь раньше у него проблем с законом не было. Не воровал, не мошенничал, не привлекался.

- Через крышу пристроенного здания он забрался на второй этаж, разбил стекло и залез внутрь, - рассказали подробности ограбления в ГУ МВД по Забайкалью.

Вор залез в окно на втором этаже торгового центра, а вышел оттуда с 800 тысячами рублей. Фото: ГУ МВД по Забайкалью.

Судя по фото, парень разнес бутик с канцелярией. И вынес из торгового центра три ноутбука и сейф с 800 тысячами рублей. А дальше - самое интересное. Вор утверждает, что раздал украденные деньги нуждающимся, которые просят милостыню, и разложил купюры в ящики для пожертвований. Когда «благотворителя» задержали полицейские, при себе у него осталось всего 57 тысяч рублей. Правда ли он раздал награбленное бедным или выдумал эту легенду для смягчения наказания - разбираются полицейские.

- За кражу в крупном размере возбуждено уголовное дело, - добавляют в полиции. - Подозреваемый заключен под стражу.

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