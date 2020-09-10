Отчим до смерти забил 3-летнего пасынка в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дикое преступление в Нижнеилимском районе Приангарья произошло вечером, 7 сентября. 23-летний местный житель убил своего 3-летнего пасынка, забив его до смерти. Из-за чего мужчина впал в ярость пока неизвестно. Следователи выяснили, что отчим нанес малышу несколько ударов по спине, голове и животу. Увидев, что пасынку стало плохо, и он упал без сознания, изверг убежал из квартиры. С тяжелыми травмами печени и желчного пузыря, ребенка доставили в реанимацию, где врачи несколько часов боролись за его жизнь. Но спасти мальчика не удалось. Он умер через несколько часов.

Что касается сбежавшего отчима, то его задержали на следующий день. Выяснилось, что он уже не раз был судим за преступления против собственности и за насильственные действия. Ранее он сидел за это в исправительной колонии. Туда же он может вернуться после шокирующего убийства малыша.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Вскоре его должны заключить под стражу.

Кстати, в семье, в которой произошла трагедия, воспитывается еще один 1,5-годовалый ребенок. Органы опеки уже забрали малыша. Его мать могут лишить родительских прав.