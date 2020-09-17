Квартиры в пятиэтажных хрущевках за год подорожали на 9%

Купить жилье в пятиэтажке - дешевле, считают эксперты. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В пятиэтажной хрущевке купить квартиру проще, чем в каком-либо другом доме. Продавцы не завышают цены, делают скидку на то, что здание построено давно. Статистика тому в подтверждение. За год «квадраты» на вторичке в Иркутске подорожали на 13%, а конкретно в пятиэтажках - только на 9%.

- Это один из самых популярных типов жилья в России. Здесь можно купить квартиру большего метража, чем в новостройке, - комментирует цифры руководитель направления вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимость» Руслан Закирьянов.

Давайте проверим. Открываем первый же сайт по подбору недвижимости в Иркутске - и большая часть квартир продается именно в пятиэтажках. Однушку можно выбрать не дороже двух миллионов рублей, а двухкомнатное жилье минимум за 2,5 миллиона. Вариантов много в разных районах - Ново-Ленино, Академгородок, Рабочее.

В крупных городах, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, спрос на квартиры в хрущевках только растет. А все потому, что дома в перспективе снесут по программе реновации и собственнику дадут апартаменты в новостройке. Выгодно.

В нашем же городе бума на пятиэтажки нет, спрос за год даже упал на 1%, а предложения на 31%. Но все равно у нас, как и в других крупных городах, эти дома доступнее.

- Средняя цена квадратного метра в пятиэтажке в Иркутске 64,2 тысячи рублей, а всей вторички - 69,3 тысячи, - добавляют аналитики.

Что ж, разница ощутима. Еще не надо забывать, что жилье в нашем городе недешевое в принципе. Рекордсмен по цене, конечно, столица, где «квадрат» в таком доме обойдется в 217 тысяч! До таких показателей нам далеко, но если сравнивать по Сибири, то мы на первом месте по дороговизне. Так, в Тюмени «квадрат» в пятиэтажке в среднем стоит 58,3 тысячи рублей, в Красноярске 56,2 тысячи, в Омске 43,5 тысячи. Ну а дешевле всего купить квартиру в Саратове - 34,7 тысячи рублей за «квадрат» в пятиэтажке.