Эксперты рассказали, переведут ли иркутских школьников снова на дистанционку

Некоторые школы уже на карантине. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школы в Иркутской области с 1 сентября работают в обычном режиме. Правда, с предосторожностями: каждый класс занимается в отдельном кабинете, уроки начинаются у ребят в разное время, чтобы они не толпились у входа, пока измеряют температуру, ежедневно проводится дезинфекция. Это важно, чтобы коронавирус не распространялся в школах.

Но без единичных случаев, увы, не обошлось. Некоторые классы снова ушли на дистанционку. Так, COVID-19 нашли у 46 учеников и девяти педагогов в 41 школе региона.

- В школе поселка Березняки Нижнеилимского района, Нижнеилимской школе, школе №3 в поселке Михайловка Черемховского района выявлены заболевшие COVID-19, - рассказала исполняющая обязанности министра образования Иркутской области Елена Апанович. - Эти школы закрыты на карантин. Образовательный процесс переведен в дистанционный режим на две недели.

А из-за ОРВИ ушли на карантин две школы в Усть-Илимском районе - Невонская школа №2 и Железнодорожная школа №2. Однако пока не стоит переживать - всех школьников не планируют снова переводить на дистанционку.

В вузах и учреждениях СПО тоже нашли единичные случаи заражения коронавирусом. Кроме того, в 10 детсадах закрыты по одной группе - там два ребенка подхватили инфекцию.

Детсады в Иркутской области, напомним, работают пока в режиме дежурных групп, а полноценно откроются не раньше 28 сентября.