Без отрицательного теста на COVID-19 в школу после карантина не пустят Фото: Мария ЛЕНЦ

Кажется, недавно обсуждали, как в школах Иркутской области пройдет 1 сентября в условиях пандемии, и вот уже позади почти месяц учебы! И пока процесс идет довольно спокойно. Всплеска заболеваемости коронавирусом среди учеников и педагогов нет, хотя без единичных случаев распространения инфекции не обошлось.

- С начала учебного года в школах Приангарья коронавирус выявили у 60 детей и 33 педагогов, - рассказала во время пресс-конференции заместитель министра образования Иркутской области Наталья Черных. - На карантин за это время уходили 168 классов в 60 школах региона. Отмечу, что из них 15 учебных заведений - из-за ОРВИ. Всего 3124 ученика.

На дистанционку из-за простуды класс отправляют, если кашляют и чихают больше половины школьников, а для карантина из-за COVID-19 достаточно и одного. Если инфекцию подхватил учитель, то на дистанционку уходят абсолютно все ученики, у кого он вел уроки. Так, произошло в Листвянке.

- Полностью перевели на дистанционку четыре школы в регионе: в Листвянке, в поселке Березняки Нижнеилимского района, Нижнеилимской и школе №3 в поселке Михайловка Черемховского района, - рассказал руководитель службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области Максим Парфенов.

В Иркутске на самоизоляции из-за коронавируса и гриппа сидят отдельные классы в 23 школах. А где еще? Например, в Иркутском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Нукутском районах, в Ангарске, Братске, Черемхове, Усть-Илимске, Тулуне и Зиме. Полный список территорий и учебных заведений специалисты не приводят осознанно. Ведь данные меняются слишком быстро, одни классы уходят на дистанционку, другие возвращаются. Для ребят из школ №15 и №78 в Иркутске и из Эхирит-Булагатского района карантин уже закончился. Но прежде все ребята сдали анализы.

- Если ребенок заболел COVID-19, то все его одноклассники - контактные. Они остаются дома, за ними наблюдают медики, а на 8-10 день – обязательная сдача анализа, - поясняют «КП» - Иркутск» в Управлении Роспотребнадзора региона. – Проводятся бесплатно, в поликлинике, к которой прикреплен ребенок. Если результаты отрицательные, спустя две недели с начала карантина ученики возвращаются в школу.

Кстати, маски для детей необязательны, а для учителей - да. Носить их необходимо везде, но на время уроков можно снимать. Кроме того, измерять температуру перед входом в школу продолжат, мера обязательная.

Будут ли детям в обозримом будущем делать прививки от коронавируса, пока неизвестно. А вакцинация от гриппа, тем временем, идет полным ходом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В регионе 77 новых случаев заражения COVID-19

На утро 24 сентября в Приангарье коронавирус подтвердился еще у 77 человек. Об этом сообщает оперштаб. Всего с начала пандемии инфекцией заразились 18 663 сибиряков, и большинство выздоровели - 16 654, в том числе за сутки 96 человек. То есть выписавшихся за прошедший день было больше, чем заболевших.

В клиниках продолжает лечение 781 пациент, на дому – 921. За время пандемии умерли 220 жителей Приангарья от коронавируса и 87 - от других болезней.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08.