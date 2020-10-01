В Ангарске разыскивают педофила, из-за которого пострадали 6 детей. Фото: СУ СК России по Иркутской области.

В Ангарске объявился педофил, который меньше чем за месяц напал на 6 детей. При этом, всем пострадавшим не исполнилось и 14 лет. По версии следователей, все преступления произошли в начале сентября в 94 квартале Ангарска. Правда, задержать его пока не удалось.

Кстати, полицейским уже удалось установить внешность мужчины. Он попал на камеру видеонаблюдения, установленную в одном из магазинов города. Итак, на вид мужчине 50-55 лет, рост около 175-180 см. У него кавказский тип лица, среднее телосложение, короткие седые волосы с лобными залысинами и густые черные брови. Был одет в темную куртку, темные брюки, светлую рубашку.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Поиски мужчины продолжаются.

Всех, кто, что-либо знает о местонахождении похожего под описание преступника, просят обращаться в ближайший отдел полиции.