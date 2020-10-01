Новые схемы мошенничества в Иркутской области: сибиряков пугают чужими кредитами и выманивают миллионы рублей

Названы новые схемы финансового мошенничества в Иркутской области. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Любовь Юрьевна, вас беспокоят из службы безопасности банка. На вашем счету замечена подозрительная активность…, - сообщил мужской голос и весьма уверенно.

- Значит, сообщу в полицию, и про ваш звонок тоже, - перебиваю бойкого лже-банкира, звонящего с неизвестного московского номера.

- Что? Ничего не понимаю! - тут же растерялся голос на том конце провода и бросил трубку.

Незадачливый аферист попался. Его «коллегам», увы, везет больше. В полиции бьют тревогу: с начала года мошенники «нагрели» пять тысяч жителей Приангарья на 250 миллионов рублей! Для сравнения, в 2019-м обманули три тысячи человек, украв 150 миллионов. Статистика, признаться, так себе…

А аферисты, тем временем, изобретают свежие уловки. В сентябре, например, появилось сразу три новые схемы мошенничества в Иркутской области.

1. Исчерпать «кредитный потенциал»

34-летний Антон, работник ресурсодобывающей компании из Братска, задолжал двум банкам огромную сумму - 3,5 миллиона рублей. Нет, он не потратил эти деньги на квартиру или роскошное авто, а… подарил их мошенникам.

- На ваше имя пытаются взять кредит, - ошарашил его на днях по телефону некий «специалист отдела финансового контроля».

И не дожидаясь, пока сибиряк осознает происходящее, навязал ему совет.

- Срочно бегите в банк. Просите самый большой кредит, какой только дадут! - заговорщицки шептал лже-финансист. - Так вы исчерпаете весь свой «кредитный потенциал», и больше никому не выдадут займ на ваше имя. Сработает 100%!

Ну, Антон и поверил. Помчался в два банка, молить о кредитах. Получил 3,5 миллиона, а отзывчивый «специалист» тут как тут: звонит, диктует ему свой банковский счет. Мол: «Перечисляйте всю сумму, я сохраню!»

Так Антон и остался у разбитого корыта - без денег и с сумасшедшими долгами…

2. «Зеркальный» заем

Аферисты на днях запугали и 40-летнюю безработную Наталью из Братска, мол, на нее тоже кто-то пытается оформить ссуду. Только схему отъема денег придумали другую.

- Спасение есть! Идите в банк, оформляйте «зеркальный» кредит, - насоветовали ей лже-банкиры. - И тогда другим людям, действующим от вашего имени, придет отказ в займе. Только ни в коем случае не рассказывайте об этом банковским менеджерам! А то будет утечка информации. Доверять никому нельзя.

Абсурдная схема, но сибирячка поверила - очень уж не хотелось платить по чужим счетам. А теперь все равно придется. Ведь полученные в долг 170 тысяч рублей она тоже перевела мошенникам на «безопасный счет», после чего связь со службой безопасности банка прервалась навсегда.

3. «Погасим» долг через приложение

А в Усть-Илимске пенсионерку Евгению Александровну мошенники в банк не погнали, как других жертв. Они поступили так: сначала по отработанной схеме напугали женщину якобы взятым на нее кредитом, а затем успокоили, якобы помогут снять долг. По их словам, надо было всего лишь установить на компьютер банковское приложение.

Сибирячка даже не осознала, что сама заполнила в этом приложении онлайн-заявление на оформление займа. Конечно, под чутким контролем мошенников. На ее счет «упало» 255 тысяч рублей.

- Видите, кредит и вправду числится на вас! И на него капают огромные проценты, - продолжил «обрабатывать» жертву лже-сотрудник службы безопасности банка. - А чтобы не переплачивать, поскорее снимайте с карты деньги и положите в защищенную банковскую ячейку. Но есть два условия: отправляйте деньги через банкомат и на разные номера, так безопаснее. И спокойно ждите подтверждения, что кредит погашен.

Евгения Александровна все послушно выполнила. Не дождавшись заветной смс-ки от банка, пошла туда сама и узнала правду. Теперь полиция проводит проверку.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Мечтала об инвестициях и потеряла миллионы

Кто ловится на кредитах, а кто на инвестициях. Жительница Ангарска нашла заманчивый сайт: фото известных людей, от их имени предлагается неплохой заработок. Возможно, оставила там какие-то контакты, потому что ей тут же позвонили и предложили вложиться в инвест-проект. Звонили настойчиво, не раз, пока женщина, наконец, не согласилась.

А дальше все по стандартной схеме. По совету аферистов сибирячка поставила на свой телефон и компьютер программу удаленного доступа. Они зашли в ее банковское приложение, понабрали займов. А затем украли у нее три миллиона рублей - и сбережения, и кредитные.

КОММЕНТАРИЙ ГУ МВД ПРИАНГАРЬЯ

Звонят и пугают займом? Кладите трубку

- Новые термины «зеркальный кредит» и «исчерпанный кредитный потенциал», а также «резервный счет» - только словесная уловка! Она не имеет никакого отношения к банковским операциям. И еще, сотрудники финансовых организаций никогда не будут по телефону предлагать клиентам перевести собственные или кредитные деньги на другие счета.

Поэтому, если неизвестные звонят и утверждают, что кто-то пытается оформить на вас кредит - сразу обрывайте разговор. А для верности перезвоните в банк на номер, указанный на вашей карте, либо обратитесь в отделение. Посоветуйтесь с близкими, сообщите о подозрительном звонке в полицию. Но! Ни в коем случае не перечисляйте деньги незнакомцам, не выполняйте в личном кабинете банка какие-либо махинации по их указаниям и не называйте свои данные.

Не забывайте, что аферисты убедительны и настойчивы. Их задача - вывести из душевного равновесия, сломить сопротивление, заставить сказать первое «да». Затем добиться согласия на действия гораздо легче. Многие жертвы мошенников вспоминают, что находились будто «под гипнозом» и не отдавали себе отчет в действиях.

*Все имена изменены.