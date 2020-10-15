Эксперты рассказали, почему в Иркутске растут цены на съемное жилье

Съем жилья - выход, если еще не накопили на ипотеку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пока не созрели для покупки своей квартиры, выход - съемное жилье. Например, для студентов или молодоженов, которые еще копят на ипотеку. Только вот цены на аренду растут. По данным портала «Мир квартир», с начала года рента однушки в Иркутске подорожала на 11,2%, двушки - на 19,4%, а больше всего прибавили в цене трешки - 22,7%.

Итак, сколько конкретно стоит аренда квартир в Иркутске? Смотрим на сайте бесплатных объявлений.

Самые бюджетные варианты, за 9 - 10 тысяч в месяц, есть, например, в Ленинском районе, в Радужном, Юбилейном, Березовом (Академгородок) и на улице Баррикад. Но если хотите сэкономить, - готовьтесь терпеть неудобства. Судя по объявлениям, будет тесновато (площадь дешевых студий или однушек всего 20 - 30 кв. м), ремонт не делали этак лет 15, а мебель и бытовая техника дышат на ладан, если вообще имеются. Или, что хуже всего, квартира окажется на первом этаже деревянной развалюшки, где все удобства во дворе.

Если приглядеть жилье поприличнее, - две комнаты с косметическим ремонтом и сносной обстановкой, - то приготовьтесь выкладывать каждый месяц по 16 - 17 тысяч минимум. В центре Иркутска снять такую квартиру дороже - от 20 тысяч. Конечно, если арендовать не в одиночку и поделить сумму на всех, то копеечку сбережете.

И это только аренда! Еще собственник жилья может потребовать залог (в размере оплаты за месяц), а если снимаете через агентство, то риелтор возьмет комиссию. Плюс каждый месяц коммуналка и интернет. Общая сумма набежит нехилая.

Иркутск попал в топ-5 городов страны по росту цен на аренду квартир с начала 2020-го. В этом списке также Якутск, Череповец, Чебоксары и Курск. Что интересно, больше чем в 30 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, съем жилья с начала года, наоборот, заметно подешевел.

Эксперты говорят, отчасти дело в пандемии. У одних доходы упали, другие на удаленку перевелись - и уже нет необходимости снимать квартиру в центре города. Ищут варианты подешевле - где-нибудь на окраине. А раз спрос на аренду в ранее популярных районах падает, то и цены приходится снижать.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Собственники наверстывают упущенную прибыль

- Почему подорожала аренда квартир? Дело в том, что из-за коронавируса с апреля по июнь жилье почти никто не снимал, и теперь собственники пытаются наверстать упущенное, - поясняет специалист по недвижимости из Иркутска Рената Абдуллина. - Как только снова появился спрос, стали повышаться цены. Чтобы не переплатить за съем жилья, советую не "хватать" первую попавшуюся квартиру, а как следует прицениться. Можно даже позвонить арендодателю дважды. Возможно, на второй раз, спустя несколько дней, он согласится уступить на тысячу-другую. Именно сейчас собственники стараются поскорее сдать жилье, опасаясь нового витка пандемии.