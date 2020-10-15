Экзамен сдает только половина: как мигрантов тестируют на знание русского языка

Эта женщина справилась с тестом. Фото: Андрей СИНЬКОВ

Ранним утром вход в иркутское управление МВД по вопросам миграции больше напоминает коридор университета или колледжа в разгар сессии. Люди с тревожными лицами переминаются с ноги на ногу. Одни листают книжки и записи в тетрадях, вторые отчаянно меняют вкладки на экране смартфона, пытаясь что-то зазубрить, а третьи пытаются выспросить что-то у товарища. Правда, в роли студентов здесь не моложавые парни и девушки, а взрослые мужчины и женщины – мигранты, которые приехав на заработки в Россию, решили остаться здесь навсегда. Но для этого нужно гражданство, а его получить не так-то просто. Сначала, говорят гостям: будьте добры, сдайте экзамен по русскому языку. Пройти один из таких тестов на знание великого и могучего вместе с азербайджанцами, таджиками, киргизами, и узбеками решили и корреспонденты "КП-Иркутск".

Экзамен сдают с соблюдением всех санитарных норм. Тут у соседа точно не спишешь. Фото: Андрей СИНЬКОВ

- Кто не уверен в своих силах, лучше сразу покиньте аудиторию, - говорит словами преподавателя ВУЗа, не менее строгий подполковник полиции, сидящий в приемной комиссии. – Так у вас будет время подготовиться получше. Но, помните, что следующая пересдача возможна только через год.

И тут же добавил, посмотрев на нас.

- А если кто-то их журналистов не сдаст экзамен, лишим гражданства.

Выйти никто не решился, даже корреспонденты, над которыми нависла угроза выдворения. Пока полицейские раздают всем тесты, смотрим по сторонам и убеждаемся, что списать экзамен у соседа не получится даже у самого проворного. Дело в том, что из-за пандемии, всех «студентов» рассадили по одному на целый ряд. Да еще как назло, каждое место у экзаменаторов просматривается как на ладони.

Корреспондент "Комсомолки" также попробовал сдать тест Фото: Андрей СИНЬКОВ

Как же выглядит «ЕГЭ для гастарбайтеров». Тест состоит из двух частей. В первой, мигрант должен на листочке написать (по-русски) краткое изложение, ответив на три вопроса. Нам достался такой вариант: «Какими видами транспорта вы пользуетесь, какие знаете, предпочитаете и на каком добрались до России?». Если внятно и желательно без грубых ошибок (их допускается не более 20) проходишь этот этап, тебя приглашают во второй тур, где сидя перед экзаменаторами, ты должен устно ответить на их вопросы о себе, семье, своих увлечениях, о достопримечательностях Иркутска и даже истории России.

До него добираются не все. Первого не сдавшего определили сами журналисты. Фотограф, крупным планом, сделав снимок одной из работ, заметил грубую и в то же время смешную ошибку.

- Мужчина, у которого был вопрос о том, что его связывает с Россией, и есть ли у него родственники здесь, написал, какие виды общественного транспорта он знает, - шепотом говорит коллега, показывая фото.

В комиссии сидят полицейские и преподаватели русского языка Фото: Андрей СИНЬКОВ

Комиссию это нисколько не удивило.

- Дело в том, что мигранты, как и студенты, также делают шпаргалки к экзамену, - объясняют полицейские. – Общаются между собой перед сдачей. В этом случае, скорее всего, произошла утечка информации. Уже прошедший тест кандидат, слил вопрос тому, кто на него собирался. А тот в свою очередь к этому вопросу и подготовился, не подозревая, что у нас заготовлено целых 19 вариантов.

Вот такие ошибки допускают некоторые мигранты Фото: Андрей СИНЬКОВ

Кстати, некоторые ошибки не смогли разобрать даже опытнейшие преподаватели из иркутских вузов, которые также сидят в комиссии. Ну как тут поймешь, когда например, брат становится – «биратень», семья – «симео», а остальные – «осталнея».

- На самом деле такие ошибки делают не все, - рассказывает начальник отдела гражданства управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области Елена Пантелеева. – В этом году получить статус носителя русского языка захотели 118 мигрантов. Из них сдали 66 человек, а 52 не прошли собеседование. То есть почти 50 на 50. Тяжелее всего гражданам Таджикистана. Заваливают тесты в основном простые работяги, которые трудятся на стройках. С годами качество знаний иностранцев держится на одном уровне.

Изложение нужно написать за 20 минут. Фото: Андрей СИНЬКОВ

Итак, письменный тест окончен, переходим к устному. Нам сообщают, что во второй тур мы прошли, что уже радует. А там достойные конкуренты! Выясняется, что некоторые гости из Средней Азии совсем неплохо излагают свои мысли и отлично знают достопримечательности Иркутска. Например, простой пекарь из Азербайджана почти на чистом русском рассказал, что постоянно ездит в Листвянку, на Ольхон, не раз посещал музей Декабристов, театры, и даже назвал ряд СМИ, в которых узнает все новости. Без акцента говорит еще один его земляк Эльнур Алиев, который живет в Сибири более 30 лет.

- Еще в 1989 году нашу семью перевез в Иркутск мой отец, - говорит Эльнур Алиев. – Зачем я пошел сдавать экзамен? Хочу получить гражданство России. Все-таки всю жизнь здесь живу, и хочу остаться навсегда. Тест мне показался несложным, шпаргалки точно не нужны. Просто вечерами готовился дома, читал правила русского языка в интернете. Думаю, сегодня я сдал.

Эльнур Алиев: "Уверен, что я сдал тест" Фото: Андрей СИНЬКОВ

Если Эльнур только через неделю узнает: получит он гражданство РФ или нет, то корреспондентов «Комсомолки» лишать его пока точно не будут. Устное собеседование мы прошли с успехом ответив, что знаем о родной области, какие книги читаем и даже каких блогеров смотрим. А что там с письменным тестом?

- Написано кратко, но тема раскрыта, - резюмирует преподаватель Ахмед Мамедов. – Разве что ошибки с двумя запятыми допустили, а так вы достойны статуса носителя русского языка.