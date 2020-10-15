Риелторы объяснили, почему в Иркутской области растет спрос на загородные дома

Особенно востребованы загородные дома стоимостью до 5 миллионов рублей.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Сибиряки заинтересовались загородной недвижимостью еще весной, во время карантина из-за COVID-19. Все-таки частный дом - это и движение, и свежий воздух, и минимум контактов с соседями. По данным портала «Авито Недвижимость», по сравнению с прошлым годом спрос на такое жилье в Иркутске вырос на 8%.
- И до сих пор остается высоким, - подтверждает риелтор Константин Козлов. - Выбирая, например, между покупкой трехкомнатной квартиры или загородного дома, иркутяне все чаще выбирают второе: и жилая площадь больше, и машину есть где поставить, и образ жизни становится более активным. Особенно востребовано жилье стоимостью до пяти миллионов рублей.
Есть спрос - цена растет. В среднем загородная недвижимость вблизи Иркутска стоит два миллиона рублей, подорожав за год на 14%. Но коронавирус - не единственная причина, почему частные дома набирают популярность.
- Этот тренд начался несколько лет назад с дачной амнистии - с возможности прописаться не только на землях для индивидуального жилищного строительства, - поясняет руководитель направления первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев. - В начале 2020 года стартовала «Сельская ипотека», а с марта материнский капитал разрешили направлять на строительство домов на садовых участках.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Почем домик?
Дача - 600 тыс. руб.
Дом - 2,3 млн руб.
Коттедж - 7 млн руб.
Таунхаус (квартира в малоэтажном доме с отдельным входом, гаражом и палисадником) - 7,6 млн руб.
Аренда
Дом - 10 тыс. руб. в месяц.
Дача - 12 тыс. руб.
Коттедж - 60 тыс. руб.
Таунхаус - 100 тыс. руб.
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