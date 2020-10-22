Пандемия как повод обустроить квартиру: иркутяне скупают стиральные машины, утюги и фены

Иркутяне скупают бытовую технику. Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за пандемии мы стали больше времени проводить дома. А если квартира превратилась сразу и в рабочий "офис", и в место для учебы и досуга, то, конечно, хочется создавать еще больше уюта! Да и время, наконец, появилось. Вот и ринулись иркутяне на сайты объявлений скупать новую (ну или поддержанную) бытовую технику - по данным "Авито", в сентябре-октябре спрос на нее подскочил на 41%.

Особенно нарасхват пылесосы, стиральные машины и утюги. Ведь самое главное дома - чистота и порядок. Согласитесь, когда убрался, привел в порядок вещи - сразу приятнее работать, учиться и просто отдыхать. Даже настроение поднимается!

- В Иркутске интересоваться стиральными машинами стали на 52% больше, чем осенью прошлого года, а утюги искали на 50% чаще, - рассказывают аналитики сайта объявлений. - Стиральную машину в городе можно купить в среднем за 5 330 рублей, а утюг - за 900 рублей.

А еще многие стали чаще готовить дома, а значит, нужно обустроить комфортную кухню. Такую, чтобы можно было каждый день радовать семью вкусным и разнообразным меню. По всей стране растет спрос и на крупную, и на мелкую бытовую технику - например, в цене микроволновки, посудомоечные машины.

- Жители Иркутска в первой половине осени стали интересоваться плитами на 36% больше, чем в прошлом году, а вытяжки теперь востребованнее в два раза, - добавляют эксперты. - Спрос на холодильники и морозильные камеры вырос на 23%, купить их можно в среднем за 8 тысяч рублей.

Идти в салон или в парикмахерскую? А зачем, если легко навести красоту дома? Так думают многие, судя по спросу на фены (вырос на 86%) и машинки для стрижки (на 31%). Приборы для сушки и укладки волос на сайте объявлений можно купить в среднем за 700 рублей, а машинку для стрижки - за 1 900 рублей.