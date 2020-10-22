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Повесть профессора Станислава Гольдфарба «Котел Чингисхана» претендует на звание лучшей краеведческой книги

Произведение участвует в конкурсе «Книга года: Сибирь-Евразия – 2020»
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Повесть профессора Станислава Гольдфарба «Котел Чингисхана» претендует на звание лучшей краеведческой книги

Повесть профессора Станислава Гольдфарба «Котел Чингисхана» претендует на звание лучшей краеведческой книги

Приключенческая повесть доктора исторических наук, профессора Станислава Гольдфарба «Котел Чингисхана» претендует на звание лучшей краеведческой книги. Произведение участвует в конкурсе «Книга года: Сибирь-Евразия – 2020», который организует Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения СО РАН. Цель конкурса – популизировать оригинальные региональные издания, повышать культуру книг и журналов. Всего в конкурсе 12 номинаций. Среди их победителей и определят книги, ставшие событием года.

В основу книги «Котел Чингисхана», которая вышла в свет в августе этого года, легла одна из историй про великого завоевателя. А именно про реликвии Чингисхана, которые называли разные источники – тягане и котле. Легенды и предания говорят, что спрятаны они были на острове Ольхоне на Байкале. Поздние монгольские ханы пытались найти эти реликвии и доставить их в Монголию. Считалось, что они станут мощным стимулом для возрождения славы Монгольской империи. Главным закоперщиком поиска реликвий был Очарой-хан, вассал китайского императора. Кстати, этот факт отмечен в исторических документах, относящихся к истории Сибири.

Сейчас у читателей есть возможность отдать свой голос за книгу «Котел Чингисхана» по ссылке. Интернет-голосование продлится с 12 по 25 октября. Победитель получит приз «Признание книголюбов».

Книга «Котел Чингисхана»

Книга «Котел Чингисхана»

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