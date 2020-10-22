Повесть профессора Станислава Гольдфарба «Котел Чингисхана» претендует на звание лучшей краеведческой книги

Приключенческая повесть доктора исторических наук, профессора Станислава Гольдфарба «Котел Чингисхана» претендует на звание лучшей краеведческой книги. Произведение участвует в конкурсе «Книга года: Сибирь-Евразия – 2020», который организует Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения СО РАН. Цель конкурса – популизировать оригинальные региональные издания, повышать культуру книг и журналов. Всего в конкурсе 12 номинаций. Среди их победителей и определят книги, ставшие событием года.

В основу книги «Котел Чингисхана», которая вышла в свет в августе этого года, легла одна из историй про великого завоевателя. А именно про реликвии Чингисхана, которые называли разные источники – тягане и котле. Легенды и предания говорят, что спрятаны они были на острове Ольхоне на Байкале. Поздние монгольские ханы пытались найти эти реликвии и доставить их в Монголию. Считалось, что они станут мощным стимулом для возрождения славы Монгольской империи. Главным закоперщиком поиска реликвий был Очарой-хан, вассал китайского императора. Кстати, этот факт отмечен в исторических документах, относящихся к истории Сибири.

Сейчас у читателей есть возможность отдать свой голос за книгу «Котел Чингисхана» по ссылке. Интернет-голосование продлится с 12 по 25 октября. Победитель получит приз «Признание книголюбов».