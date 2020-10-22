Иркутяне впрок скупили в аптеках противовирусные препараты

Иркутяне расхватывают известные им лекарства, но есть аналоги - и их в достатке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Четыре дня искала по всему городу «Арбидол», и нашла в Оеке, и то за 620 рублей! - поражается иркутянка Алина.

Действительно, иркутяне подчистую смели в аптеках противовирусные препараты и антибиотики. Причем в соцсетях многие так и пишут, что «запасаются впрок», мол, вдруг заболеют. И этим создают дефицит для тех, кому врач уже назначил лечение.

- «Арбидола» нет, «Гриппферона» тоже, - разводят руками провизоры в аптеках. - То, что назначают против вирусов, вы сейчас в наших сетях не найдете, увы. Расхватали. Когда будет завоз - не знаем. Антибиотиков вроде «Азитромицина» тоже нет. Зато в наличии другие препараты для лечения ОРВИ, но все консультации по лечению только с врачом.

- Знаете, какая у нас очередь? И всем нужно «что-нибудь» противовирусное, - устало отвечают на звонок еще в одной аптеке. - «Арбидол» есть, но только детский. А для взрослых - приходите лично, может, что-то вам и подберем. Немного антибиотиков осталось.

Пробуем отыскать эти же препараты на сайтах аптек под онлайн-заказ – и результат тот же: «Нет в наличии». Специальных лекарств от коронавируса, вроде «Фавипиравира», тоже не найти. Но это препарат дорогой, в наших аптеках говорят, что его в принципе пока не завозили.

В правительстве Иркутской области подтверждают, что проблема - в повышенном спросе на пять препаратов. Их названия все знают, поэтому и сметают.

- Люди ищут, в первую очередь, препараты интерферона, противовирусные, конкретно - «Арбидол», - прокомментировала заместитель гендиректора Иркутской областной оптово-снабженческой аптечной базы Наталья Федоренко. - Но есть масса других противовирусных препаратов, которые также можно использовать в лечении и профилактике ковид. В аптеках их достаточно. Препараты, которые пользуются повышенным спросом, мы приобретаем в увеличенных объемах и доставляем в аптеки региона. Рассчитываем, что в начале следующей недели напряженность будет снята.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев ранее сообщал, что на подходе в регион первая партия антибиотиков «Азитромицин» - тысяча упаковок. А в ближайшие дни в аптеках появятся и противовирусные препараты. И подчеркнул, что просто так скупать медикаменты не надо, ведь это не витамины.