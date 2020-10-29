Ангарский депутат объяснил появление в соцсетях фото ванны с шампанским за 400 тысяч рублей. фото: соцсети.

Небольшая ванна, до краев заполненная бутылками с элитным шампанским на сумму в 400 тысяч рублей, и пафосная подпись под ней: «А как вы проводите вечер?». Пост, выложенный на своей страничке, нет, не олигархом, и даже не российским футболистом, а депутатом Думы Ангарска Андреем Болговым, возмутил некоторых пользователей иркутских соцсетей. Проклятия в адрес чиновника подписчики пабликов, куда скопировали пост депутата, конечно, не кидали, но резонно заметили, что выкладывать подобные снимки, да еще и в разгар пандемии, неэтично.

Впрочем, самые внимательные заметили, что фото, скорее всего, сделано в одном из элитных отелей Москвы, и скорее всего, депутат просто увидел выставленную для красоты ванну с дорогим алкоголем, и сфотографировал для своего архива. Андрей Болгов не стал ждать, пока появятся новые версии появления его поста, и сам записал видеообращение, в котором объяснил весь смысл пафосной фотографии.

- Действительно, я выставил картинку с шампанским, и подпись придумал я, - говорит Андрей Болгов. – Видео тут же разлетелось по сетям. Каких только комментариев не было. Писали, вот, мол, посмотрите, как четкие ангарские депутаты отдыхают в Москве. При этом я не писал, что это моя ванна, и что я в Москве. Там я последний раз был год назад. Объясняю: фото сделано еще в 2017 году. Я просто разбирал старые фотографии, наткнулся на эту, она показалась мне забавной, и я ее выложил. Самое смешное, что в этот же момент я выкладывал в сториз, как я дома жарю сыр на сковородке. Но этого никто не заметил. Ванна с шампанским сделала свое дело.

К слову, ранее на странице Андрея Болгова других снимков, которые напоминали бы о шикарной жизни, нет. После резонанса в соцсетях, удалять фотографию с ванной шампанского, депутат не стал.