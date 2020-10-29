Бывает ли коронавирус у кошек и собак и где приютить животных в Иркутске, если хозяева заболели. Фото: питомник "К-9"

Представьте такую ситуацию: у человека выявляют коронавирус или пневмонию в тяжелой форме и как минимум на две недели отправляют в больницу, а дома в полном одиночестве остается любимая собака или кошка. Бывает ли коронавирус у кошек и собак, мучается хозяин. И куда деть верного друга? Да, можно попросить присмотреть за домашним питомцем родственников или отзывчивых соседей. Но согласитесь, не у каждого есть близкие или знакомые, которые готовы каждый день приезжать, кормить четвероногого друга, менять лоток и выгуливать. Выход остается только один: искать место для передержки. «Комсомолка» обзвонила иркутские приюты и гостиницы для животных, чтобы узнать, как найти для любимого пса или кота временную крышу над головой, и сколько это стоит.

Гостиница от 300 рублей в сутки, выгул – от 100

- У нас два варианта гостиницы, - рассказывает "КП"-"Иркутск" директор питомника «К-9» Вячеслав Славин. – Содержание в уличных вольерах улице стоит 300 рублей в сутки, в теплых помещениях - 500 рублей в сутки. Питание включено. В теплых вольерах есть дополнительная опция - онлайн-наблюдение. То есть хозяин сможет смотреть за животным через камеру видеонаблюдения, которая установлена в помещении.

За такое удовольствие к 500 рублям в сутки придется доплатить еще 50 руб. сверху.

- Тем клиентам, которые лежат с коронавирусом в больнице, мы готовы подключить видеонаблюдение бесплатно, - говорит Вячеслав Славин. – Понимаем, что пациентам и так плохо, а тут еще за собаку переживать. Сам знаю, что некоторые из-за животного даже отказываются от госпитализации.

Звонков, по словам Вячеслава Славина, за последний месяц стало больше. Но места в приюте еще есть.

Организовали специальные акции и в некоторых других гостиницах для собак и кошек Иркутска. В одной из них с больных коронавирусов владельцев, которые помещены в стационар, берут всего 100 рублей в сутки вместо 250, как обычно. Условия в «отелях» те же. Животное могут разместить либо в теплом вольере, либо в уличном. Одно но - если будете пристраивать собаку, то расценка во многом будет зависеть от породы, то есть от размера. За маленького ручного песика придется заплатить больше, чем, скажем, за лабрадора.

- Маленькие требуют больше ухода, - объясняет владелец еще одной гостиницы. –Цены варьируются от 300 до 1000 рублей. «Номера» также есть как холодные – на улице в вольере, так и утепленные – в доме.

Отдельные услуги предоставляют по выгулу собак. В Интернете полно объявлений, где приехать и вывести вашего питомца на воздух, готовы в любое удобное для вас время. Меньше всех за это берут школьники и студенты, которые ищут подработку. У них цена начинается от 100-150 руб. в час. 30 минут – от 70 руб. Друга на час для вашего пса можно найти и в группах в соцсетях. Там цена дороже: от 300 до 500 руб. в час (в зависимости от размера). Зато собаку могут подрессировать, чтобы не заскучала без хозяина. Доплата за это – 200-300 руб. За игры – 150. Покормят ее за 50-100 руб., а чтобы вернулась домой чистой, помоют лапы, если заплатите еще 100-150. В общем, полный сервис. И, в общем-то, тоже выход.

Бывает ли коронавирус у кошек и собак и можно ли сдать животному тест на COVID-19

Еще один вопрос, который бурно обсуждают все, у кого есть домашние животные – Бывает ли коронавирус у кошек и собак, можно ли им от них заразиться и как у них взять тест на опасную инфекцию? Ведь в Гонконге еще весной скончался первый в мире пес – померанский шпиц, у которого подозревали COVID-19. У его хозяйки в конце февраля обнаружили коронавирус, женщину положили в больницу. Заодно врачи решили сделать пробы ее питомцу. Анализ брали несколько раз, один оказался положительным. При этом выраженных симптомов болезни у животного не было. В марте шпиц умер.

- По поводу того, можно ли заразиться ковидом от животного очень противоречивая информация, это еще не доказано, - говорит ветеринарный врач Иркутской городской ветеринарной станции Александр Тихенко. –Здесь больше паники. Считаю, что в первую очередь надо бояться заразиться от людей. Ведь человек постоянно находится в социуме. Он может быть переносчиком заразы в автобусе, магазине, на работе. А кого может заразить домашняя собака или кот, которые на несколько минут выходят на прогулку? У животных тупиковый характер инфекции и массовое распространение исключено. Кстати, у кошек есть своя, похожая на ковид болезнь.

- А есть ли у иркутян возможность взять тест на COVID-19 у любимца? – спрашиваем ветеринара.

- Такой вопрос горожане нам действительно начали задавать все чаще, - говорит Александр Тихенко. – Поэтому сразу скажу: в Иркутске нет тест-систем для животных, которые могут выявить у них тот коронавирус, которым сейчас болеют люди. Насколько я знаю, в экспериментальных институтах в Москве разрабатывают такие системы для животных. Когда они дойдут до регионов и дойдут ли, пока непонятно.