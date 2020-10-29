«Лежа в больничной палате, рвалась спасать людей»: 25-летняя фельдшер скорой помощи умерла от коронавируса

Тамара Кожевникова спасала людей, а себя не уберегла. Фото: соцсети

Яркая, лучезарная, и такая светлая фельдшер иркутской станции «Скорой помощи» Тамара Кожевникова теперь улыбается и смотрит на своих родных и близких только с фотографий. Начиная с весны, с самого первого дня наступления коронавируса, девушка, больше похожая на студентку, день и ночь, смена за сменой моталась в карете неотложки по городу, спасая десятки, а может и сотни пациентов с COVID-19. А себя не уберегла. Подхватив инфекцию в самый разгар второй волны пандемии, Тамара умерла 24 октября. Ей было всего 25.

У Тамары осталась сестра-близняшка Лариса, которая старше ее всего на две минуты. Она тоже фельдшер. И тоже работает на скорой всю пандемию. Девушка плачет без остановки почти неделю. Звонок корреспондента "КП"-"Иркутск" застал Ларису в тот момент, когда она вместе с родными возвращалась с кладбища, где навещала могилу сестры.

Тамара была очень лучезарной девушкой. Фото: соцсети.

- Тамара так любила жизнь, - рыдает в трубку Лариса Кожевникова. – И так хотела жить! Все планы у нее были с медициной связаны. Знаете, мы еще в детстве с сестрой решили, что станем медиками, хотя врачей у нас в семье не было. Во время учебы в медколледже мы все время были вместе. Вот только в последнее время работали в разных бригадах.

На странице Тамары в соцсети несколько фотографий с работы. Вот она примеряет специальные медицинские очки, а вот в самый разгар лета позирует в защитном костюме у машины скорой помощи. Несмотря на то, что работала девушка, как и многие ее коллеги на износ, у Тамары нет ни одного поста, в котором она хотя бы раз пожаловалась на усталость. Сама она угодила в больницу 23 сентября.

Тамара на работе. Фото: соцсети.

- Из-за этого перегруза, из-за бесконечных бессоных ночей у сестры обострилось хроническое заболевание, - рассказывает Лариса Кожевникова. – Ее положили в 8-ю иркутскую больницу. После лечения Тамара вернулась в Усть-Орду, откуда мы родом, чтобы немного отдохнуть. Здесь ей вновь стало плохо. Потребовалась очередная госпитализация. Ее и положили, только уже в местную больницу, чтобы сестра была ближе к дому.

По словам Ларисы, первые симптомы коронавируса у Тамары начали проявляться в середине октября. У нее стала подниматься температура. Сначала 37,2, потом по нарастающей: 38, 39. У девушки взяли тест на ковид. 19 октября пришел положительный результат. Но еще за пять дней до этого состояние Тамары резко ухудшилось, и ее перевели в реанимацию. 23 октября врачи приняли решение перевезти фельдшера в 1-ю городскую больницу в Иркутск. А утром 24-го Ларисе позвонили и сказали, что сестры больше нет.

Все лето Тамара была на передовой борьбы с коронавирусом. Фото: соцсети

- Оказалось, что коронавирус осложнил основное заболевание Тамары, - говорит Лариса Кожевникова. – Умерла сестра, как это говорят в отчетах, от сопутствующего недуга. Были у нее поражены легкие или нет, мы не знаем, так как КТ сделать не успели. А вот где Тамара могла заразиться COVID-19, догадываемся. Скорее всего, это произошло в больнице Усть-Орды.

Лариса, не сдерживая слез, вспоминает, о чем говорила и мечтала Тамара, когда ее только положили в больницу. Тогда все надеялись, что девушка вскоре вновь вернется в свою бригаду.

- Мечта сестры была – снова вернуться на скорую, - рыдая, говорит Лариса. – Даже лежа в палате, рвалась на работу, чтобы продолжить спасать людей. И она бы это сделала.

Продолжит ли Лариса работать на «Скорой», теперь уже за себя и за сестру, она пока не решила