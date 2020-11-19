Схватки начались в терминале»: в аэропорту Иркутска полицейские спасли беременную женщину. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск"

Чудесное спасение произошло 19 ноября в аэропорту Иркутска. Транспортные полицейские спасли беременную пассажирку, у которой роды начались прямо в здании терминала внутренних линий. Оказалось, что 18-летняя девушка летела рейсом Мама-Иркутск. В полете ей неожиданно стало плохо. Правда, бортпроводникам об этом она говорить не стала. Дотерпев до посадки, она спустилась с трапа, зашла в аптеку в терминале, и закричала от сильной боли.

- На помощь ей прибежали полицейские, которые дежурили в здании, а также наши сотрудники, - рассказывают «КП»-Иркутск» в пресс-службе аэропорта «Иркутск». – Очевидцы же вызвали скорую. Один из полицейских - начальник дежурной смены Святослав Маслов оказался многодетным отцом. Он сразу понял, что у девушки начинаются схватки. Поэтому, будущую мамочку решили на коляске транспортировать в здание международных линий в медицинский пункт.

Полицейские везут роженицу в медпункт Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск"

По дороге в соседний терминал, приехали врачи. Медики, осмотрев роженицу, поняли, что ребенок вот-вот появится на свет. Они переложили девушку в карету скорой помощи, и повезли в больницу. Но, малыш, судя по-всему решил не ждать. Роды начались по дороге.

- Прямо в машине неотложки родилась девочка, - говорят сотрудники воздушной гавани Иркутска. – Оказалось, она появилась на свет недоношенной – на 32-й неделе. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Мамочка также чувствует себя хорошо.

В ближайшее время «Комсомолка» планирует связаться со всеми героями этой истории. Вскоре появятся все подробности.