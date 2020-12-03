Самолет Cessna с поддельными регистрационными номерами нашли на аэродроме под Иркутском Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Во время очередной проверки Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры, на одном из аэродромов в Иркутском районе нашли легкий многоцелевой самолет Cessna с поддельными государственными регистрационными номерами. Более того, неизвестно в каком состоянии был этот самолет. Оказалось, что его эксплуатировали без документов, подтверждающих техническую исправность и аутентичность компонентов воздушного судна.

- Его полеты создавали прямую угрозу безопасности, - сообщили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. - Ведь вполне могла произойти авиакатастрофа. Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка государственного регистрационного знака транспортного средства».

Также выяснилась еще одна деталь. Самолет в точь с такими же регистрационными номерами, базируется на одном из аэродромов в Московской области. Он принадлежит абсолютно другому человеку. А вот владелец Cessna из Иркутского района пока не найден.