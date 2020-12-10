Названы причины землетрясения в Иркутске 10 декабря 2020 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Меньше четырех месяцев прошло после прошлого сильного землетрясения в Иркутске, и вот случилось новое. Связаны ли они между собой? И в чем причины землетрясения в Иркутске 10 декабря 2020?

- Нет, землетрясения произошли в разных местах, - поясняет директор Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук Елена Кобелева. - Так, сентябрьское произошло в предгорьях Саян, где Главный Саянский разлом, а нынче - в акватории Байкала. Это разные сейсмические зоны. Новое землетрясение было слабее, но более резкое и быстро затухающее - период колебаний меньше.

На этот раз эпицентр находился в Кабанском районе Бурятии, вблизи дельты реки Селенга. Это, по словам экспертов, одна из очень сейсмоактивных зон, где часто трясет. Кстати, именно здесь в 1862 году произошло разрушительное землетрясение, после которого на берегу Байкала появились трещины и степь ушла под воду, образовав залив Провал. Тогда тряхнуло с силой в 10 баллов, повторяемость таких землетрясений - примерно раз в 150 лет. А более слабые случаются регулярно. В этом и причина землетрясения в Иркутске 10 декабря 2020.

- В Иркутске ощущаются те из них, что происходят в зоне от Саян до середины Байкала. Здесь может тряхнуть в любой момент, - говорит Елена Кобелева. - Если брать статистику повторяемости, то 5-6-балльные толчки происходят в каждой из сейсмозон примерно раз в 7-12 лет. А в середине озера крупных сейсмособытий не было давно, с 1999 года. Поэтому мы ожидали там землетрясение, но когда - сказать было сложно.

Предсказать, когда и где ждать очередную тряску, с точностью, увы, невозможно. Только наблюдать и анализировать данные. Так, директор Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук сообщила, что в эпицентре предыдущего крупного землетрясения 22 сентября, до сих пор сохраняется сейсмоактивность. Значит, есть риск, что толчки вновь повторятся. Но когда? С какой силой? Ответов на эти вопросы нет. За точкой в Кабанском районе Бурятии, где тряхнуло 10 декабря, специалисты тоже будут пристально наблюдать.

Такого, чтобы мощные землетрясения повторялись вблизи Иркутска несколько раз подряд, к слову, не случалось с 1951 года.

А что касается предположения о горизонтальном землетрясении, по словам Елены Кобелевой, на сейсмологических записях этого не обнаружили.

- По-другому оно в Иркутске ощущалось по простой причине: в сентябре к нам волна землетрясения подошла с запада, а сейчас - с северо-востока. Соответственно, колебания земной коры в прошлый раз прошли, допустим, по длинной стороне дома, а сейчас - по короткой, или наоборот. Поэтому ощутили мы их по-разному, - добавила директор Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

Таковы причины землетрясения в Иркутске 10 декабря 2020.

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