О сильных морозах, которые ударят по Иркутской области в предстоящие выходные, синоптики предупредили еще в начале недели. Ледяной фронт из Арктики уже потихоньку захватывает регион, но самый мощный удар нанесет в предстоящие выходные - в ночь с субботы на воскресенье, когда столбик термометра опустится в городе до -35 градусов. Да и днем потеплеет, если это так можно назвать,незначительно, всего до -32. А ведь это последний уикенд перед праздниками, когда столько всего надо успеть - подарки для всех приготовить, продукты для новогоднего стола купить... Но, похоже, сюрприз от небесной канцелярии иркутяне получат не только на выходные, но и на Новый год. Погода на 31 декабря 2020 в Иркутске не радует - Иркутск ждет стужа.- Прогноз на всю следующую неделю пока не радужный, - рассказывает \\"КП\\"-\\"Иркутск\\" заместитель начальника иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. - Потепления ждать не приходится. Более того, температура в регионе будет на 6-16 градусов ниже нормы, в том числе в Иркутске. Начиная с воскресенья по ночам ожидается ниже 30 градусов, днем -25…-28.В середине следующей недели антициклон начнет смещаться на восток -в Забайкалье и Якутию, но уходить будет очень медленно.- Это значит, есть большая вероятность того, что в новогоднюю ночь у нас будут все те же -30, а может, и ниже, - продолжает Юлия Янькова. -Увы, но 1 и 2 января тоже ничем порадовать не смогут. Потепления не ожидается.Впрочем, расстраиваться сибирякам не стоит,ведь в январе у нас десять дней выходных. На такие длинные каникулы мороз точно не задержится. Такая ожидается погода на 31 декабря 2020 в Иркутске.