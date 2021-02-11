Места стартов Лыжни России 2021 в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Самый лыжный день в году все ближе! Уже в субботу,13 февраля состоится самое массовое спортивное событие - Лыжня России 2021. Так что все на старт! Ударим по коронавирусу здоровым образом жизни и забегом на свежем воздухе. Кстати, именно из-за ковида место встречи лыжников-любителей в этом году решили перенести. Массовый центральный старт, который всегда проходил в живописном месте на заливе Ангары, в поселке Молодежный, отменен. Но не сама гонка. Организаторы просто решили не собирать всех участников в одном месте и развести их по разным трассам. Наконец, стали известны места стартов Лыжни России 2021 в Иркутске.

Итак, в Иркутске подготовлена одна трасса на лыжной базе «Динамо», которая находится на улице Карпинская, 119. При этом заранее подавать заявку для участия иркутянам не нужно.

- Регистрация пройдет уже на месте с 08.00 до 09.30, - рассказывает "КП" -"Иркутск" заместитель начальника Управления по физической культуре и спорту администрации города Иркутска Василий Шангин. – Здесь же вы получите шапочку и свой номер. Ну а старт намечен на 10.00.

Остальные 11 трасс ждут лыжников в Иркутском районе. Среди них и лыжня в Молодежном. (Остальные адреса смотрите ниже, прим. Ред.)

А вот что касается дистанций, то здесь, по сравнению с гонками прошлых лет, никаких изменений нет. Юноши и девушки до 18 лет традиционно побегут 5 км. У мужчин и женщин расстояние более внушительное – 10 км. Победители и призеры, конечно, не останутся без призов. Участники, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе, получат медали и дипломы Министерства спорта России.

КОНКРЕТНО

МЕСТА СТАРТОВ ЛЫЖНИ РОССИИ 2021 В ИРКУТСКЕ И ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ

Иркутск, лыжная база «Динамо». Улица Карпинская, 119.

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