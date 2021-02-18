Слухи о том, что учитель физкультуры заставлял целоваться учеников, проверяет минобр Иркутской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Скандал может разгореться в одной из сельских школ Шелеховского района. По предварительной информации, в учебном заведении заметили странное поведение учителя физкультуры. По слухам, физрук якобы заставил одного из учеников поцеловать другого мальчика. Ребенок рассказал об этом своей матери. Родители начали обсуждать эту ситуацию и выяснили, что якобы поведение учителя физкультуры вызывает вопросы уже у нескольких учеников школы.

Оказалось, что об этих слухах уже узнали в администрации Шелеховского района и в минобре Приангарья.

- Министерство образования совместно с управлением образования администрации Шелеховского района проводит проверку по факту противоправных действий учителя физкультуры, - рассказали «КП»-«Иркутск» в пресс-службе правительства Иркутской области. - Педагога уже уволили. Ситуация на особом контроле минобра Приангарья.

Как сообщили "КП"-"Иркутск" источники в правоохранительных органах, по этому делу сейчас проводится проверка. Слухи о странном поведении педагога пока не подтверждают, но и не опровергают.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий в этой истории.