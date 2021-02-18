Внезапно поднявшаяся метель со снегом напугала многих жителей Иркутска, которые вечером, 18 февраля только собирались выходить с работы на улицу. Ледяной ветер, который буквально сбивает с ног прохожих начался около 17 часов. Уже к 18 часам город сковали огромные автомобильные пробки в 9 баллов. И конечно, горожан интересует главный вопрос: надолго ли задержится такая непогода?- Сейчас самый пик непогоды, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского Гидрометцентра Анна Бабанова. – До 20 часов ветер 17-20 м/с не стихнет. После этого порывы станут немного слабее. Ну а полностью метель утихнет в середине ночи. Снег также должен прекратиться ночью.О том, что почти всю ночь на 19 февраля в Иркутске будет дуть ветер в 20 м/с, сообщают и спасатели. В МЧС советуют иркутянам по возможности отказаться от дальних поездок и не оставлять на улице детей без присмотра.Что касается прогноза на 19 февраля в Иркутске, то синоптики обещают в пятницу -7, -9 градусов. Днем снега не ожидается. Ветер подует уже 5-10 м/с.