Сибиряк зарезал мужчину у здания суда, после того как проиграл ему дело

Место убийство на парковке суда. Фото: СУ СК России по Иркутской области

В Братске трагедией закончилось одно из судебных заседаний по административному делу о возмещении морального вреда. Все произошло уже после оглашения приговора в пользу истца. Выйдя из зала заседаний, 61-летний мужчина встретился с проигравшим 60-летним визави, который проходил по делу как ответчик, на автомобильной парковке. Там они продолжили выяснять, кто прав, а кто виноват. Только уже на повышенных тонах. Проигравший дело братчанин, доказывая свою правоту, неожиданно вытащил нож и несколько раз ударил им оппонента в грудь.

- От полученных травм мужчина скончался на месте, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – После этого, преступник вернулся в здание суда, сдался полицейским и сдал нож.

Кстати, чудовищная расправа попала на камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, как нападавший наносит уже лежащему на снегу мужчине удары. Все происходило буквально в 20 метрах от здания суда, прямо на глазах нескольких прохожих. Судя по кадрам, никто из них раненному не помог.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Вероятно, мужчину заключат под стражу. Следователи и полицейские продолжают выяснять все подробности убийства. Уже известно, что преступник не проносил нож в здание суда. Оказалось, он достал его из машины уже после выхода из здания.