Представилась ветеринаром: иркутянка украла деньги, которые отправили на лечение собаки

Иркутянка украла деньги, которые хотели отдать на лечение собаки Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- «Помогите, сбили собаку в Ленинском районе. Может, найдется хозяин, собака с ошейником». Такое объявление появилось в одном из иркутских пабликов в соцсетях в январе. Опубликовал его Александр - очевидец ДТП, в которое попал пес. Он же и выяснил, что животное сбила автолюбительница, которая не успела затормозить перед выбежавшей на дорогу четвероногим другом. В общем, мужчина решил помочь и забрал пса, чтобы передать волонтерам. Виновница аварии также не стала отказываться от помощи и оставила мужчине свой номер телефона, чтобы в дальнейшем передать деньги на лечение.

Александр слово сдержал и передал собаку в приют, где ветеринары начали залечивать ей травмы. Однако, через несколько дней объявление в соцсетях увидела 33-летняя иркутянка, которая не имела к этой истории никакого отношения, но решила «подзаработать» на ней. Она раздобыла номер женщины-водителя, позвонила ей и представилась ветеринарам, которая якобы занимается лечением пострадавшего пса.

- Наша клиника потратила уже 13 тысяч рублей на лекарства и для процедуры для животного, - заявила она женщине. – Нужно срочно оплатить эти услуги.

Собака уже идет на поправку. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Виновница аварии не стала отнекиваться и сразу перевела все до копейки. Только после этого, она позвонила Александру и выяснила, что на самом деле собака находится в совершенно другом приюте, где ее только готовят к операции. Тогда женщина пошла писать заявление в полицию. Мошенницу уже нашли.

- Деньги аферистка успела потратить на себя, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

Ну а песик, тем временем, уже идет на поправку. Волонтеры все же сумели собрать деньги и провели собаке, операцию. Кроме того, они дали ей имя - Мишель.

- У Мишель перелом крестца, - рассказывает волонтер Зинаида. – Восстановление будет долгим и тяжелым. Но ходить собака будет.

Так как на Мишель в момент аварии был ошейник, волонтеры пытаются найти ее прежних хозяев.