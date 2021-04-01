На работу только вплавь,а в магазин - через огороды: в Иркутской области из-за весеннего паводка подтоплены 204 участка в 6 селах. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

«Купальный» сезон в этом году жителидеревни Хомутово открыли намного раньше: из-за паводка размыты дороги, 85 участков подтопило талыми водами.Вот и всеми долгожданная весна пришла, повсюду огромные лужи-реки… Даже схема проездов маршруток изменилась на время -сейчас весь транспорт пускают через Александровский тракт.

И в такой же ситуации сейчас находятся еще несколько поселков Иркутского района – Урик, Грановщина, Столбова. Вместо того, чтобы садить рассаду и готовиться к дачному сезону, жители вынуждены «осушать болота» во дворах. По некоторым вообще можно перемещаться только вплавь – на лодках… Поэтому семьи, у кого ситуация сейчас совсем аховая, временно переселили – в спорткомплекс деревни Куда. Там организовали пункт помощи для жителей Хомутова.

Тем временем, в пострадавшие от весеннего паводка села продолжают стягивать силы. Администрация Иркутского района занимается откачкой талых вод, причем используют даже пожарно-насосные станции, расчисткой каналов, возведением дамб.

— Привлечена тяжелая техника и экскаваторы. Спецмашинами откачали воду по ряду улиц для снятия напряженности, прочистили водоотводные каналы, — комментирует «КП» - Иркутск» первый заместитель главы администрации Хомутово Алексей Иваненко.

А что происходит в других поселках региона? Всего на 1 апреля в Иркутской области остаются подтопленными 204 участка в 6 насленнхыпнктах и 3 садоводствах. В Урике и Грановщине, как сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области, например, ситуация изменилась в лучшую сторону: в Урике за ночь вода ушла с 4 участков, в Грановщине – с 11, еще 4 в Урике остаются под водой, в Столбова – 2. Спасают от весеннего половодья и дачи. Ручей Солонянкаразлился и подтопил три садоводства – в «Светлом» 42 двора, в «Текстильщике» - 29, в «Кооператоре» - 6. И вычерпать воду с огородов в данном случае недостаточно. Специалисты «Безопасного города» пропиливают лед русла ручья, чтобы участки не накрыло новой волной.

И в Нижнеудинске сейчас тоже не все спокойно: в разных частях города пострадали от паводка 30 домов. В Усольском районе освободили от талых вод 21 участок в селе Биликтуй и тем самым решили проблему, а в Большой Елани – пока нет. Там от воды освободили 5 участков и 1 в Большежилкино.