«Мама бьет нас по голове и вытирает нами полы»: сибиряк рассказал, как 6-летний сын жалуется на истязания

Полицейские разбираются, били ребенка или нет Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Мама ударяла нас жгутом по попе, стучала по голове и била об пол. Еще отчим ударял». Видеокадры, на которых 6-летний мальчик рассказывает о том, как мать, якобы истязает его со старшим 8-летним братом, повергли в шок многих пользователей иркутских соцсетей. Снял ребенка на камеру и выложил тот самый ролик в интернет родной отец мальчика, ангарчанин Сергей Котов (имя и фамилия изменены, прим. Ред.).Кстати, мужчина также появился в кадре и добавил, что нашел на теле сына синяки.

- Я не знаю, что делать, пришел за ребенком в садик, а он рассказывает мне такие вот ужасы, - говорит Сергей на камеру.

В комментариях пользователи соцсетей сразу разделились на два лагеря. Первые призывали органы опеки как можно скорее забрать мальчика у матери. Вторые возразили, мол, верить на слово автору ролика все же не стоит, а ребенка надо сводить к психологу и выяснить, не обманывает ли мальчик.

- Ролик я снял еще 1 марта, когда пришел за младшим сыном в садик, - рассказал «КП» - Иркутск» автор видео, отец детей Сергей. – Не успели выйти на улицу, он стал рассказывать, что в выходные мама била его головой об пол за пролитую воду. Еще добавил, что она вытирала им и братом полы. Я его не подговаривал это говорить. Поэтому не боюсь, что меня могут осудить за клевету.

С бывшей женой Мариной (имя изменено, прим.Ред.) Сергей в разводе с января 2019 года. По словам Сергея, тогда женщина сама ушла от него к другому мужчине, с которым живет сейчас. Кстати, Сергей не скрывает, алименты на содержание двух сыновей он после развода начал выплачивать не сразу.

- Признаю, деньги я не платил, так как не работал и вообще был в депрессии, - говорит Сергей. – У меня накопился долг в 300 тысяч рублей. Бывшая жена подала в суд, на меня было возбуждено уголовное дело за неуплату алиментов, я даже осужден на полгода условно. Осенью прошлого года я в счет долга отдал Марине свою комнату. Она написала расписку, затем нашел работу, и с ноября 2020-го я выплачиваю на сыновей алименты. Их у меня вычисляют из зарплаты. Думаю, скоро рассчитаюсь.

Что касается Марины, то она вступать в спор с бывшим мужем и выяснять с ним отношения на просторах Интернета, не стала. Говорит, что доказательства того, что на видео ложь, предъявила полиции. В МВД начали проверку после появления ролика в соцсетях. Женщина подтвердила нам, что она в разводе с Сергеем два года, и что денег от экс-супруга не видела.

- За эти два года он выплатил на двух детей лишь 12 тысяч рублей, - уверяет Марина. – С детьми видится крайне редко, хотя я не против их общения. С младшим встретился впервые за полгода и сразу снял это видео. Мы вместе с нынешним мужем не хотим пока ничего отвечать Сергею. Думаю, полиция разберется, кто прав.

Кстати, первые итоги проверки МВД и ангарских инспекторов по делам несовершеннолетних, уже есть. Сотрудники опросили работников детского сада, Марину, ее младшего сына, а также изучили условия содержания и воспитания мальчиков. Никаких нареканий и претензий к матери ребенка нет. Но самый главный вывод сделали психологи.

- Независимому специалисту-психологу мальчик объяснил, что оговорил маму по просьбе родного отца, пообещавшего взамен купить игрушку, - сообщили корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Однако желанного подарка ребенок так и не дождался.

Также в полиции подтвердили, что конфликт у Сергея и Марины длится уже давно. Причина, как несложно догадаться,- алименты.

- Мужчина действительно судим за неуплату алиментов, - говорят полицейские. – Он приговорен к 6 месяцам исправительных работ. Решение суда в законную силу не вступило. Что касается синяков и ссадин, которые нашли у мальчика, то по ним назначена дополнительная экспертиза. Мать объяснила нам, что причиной их появления могло стать неосторожное катание на ледяной горке.

Еще одна задача полиции, выяснить, мог ли Сергей намеренно заставить сына оклеветать мать. Итоги этой проверки станут известны позднее.