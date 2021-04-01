Двое полицейских из Бурятии выдавали водительские права за взятки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бурятии задержаны сразу два сотрудника ГИБДД, которые в течение года выдавали местным жителям водительские права без экзаменов. Конечно, делали они это не бесплатно, а за взятки. На какую точно сумму полицейские пополнили свои карманы, пока не уточняется. Зато известно, что в отношении них, а также одного их знакомого, который выступал посредником в передаче денег, возбуждены уголовные дела по таким статьям как «Получение взятки за незаконные действия», «Получение взятки за незаконные действия, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

- В одном случае взятка получена через посредника, в другом, полицейские брали деньги лично, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Кроме этого, сотрудники из отдела собственной безопасности МВД уже предоставили материалы, в которых есть сведения о том, что эти полицейские могут быть причастны к другим преступлениям, связанным со взяточничеством.

- Мы проводим служебную проверку, - сообщили в ГУ МВД России по Бурятии. - Если вина сотрудников подтвердится, их уволят из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям. Также они понесут наказание по закону а их непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом.

Добавим, что сейчас решается вопрос о мере пресечения для полицейских. Следователи собирают все доказательства их вины.