Режим ЧС объявлен в подтопленном поселке Залари в Иркутской области

Жителям небольшого поселка Залари в Иркутской области впору пересаживаться с автомобилей на надувные лодки. Дело в том, что в местной реке Заларинка резко поднялся уровень воды. Из-за этого, в поселке подтопило семь домов, шесть из которых жилые. Кроме этого, вода зашла в более двадцати приусадебных участков. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В Заларях объявлен режим чрезвычайной ситуации, - рассказали в ведомстве. – По состоянию на вечер, 8 апреля, уровень воды в реке Заларинка составляет 187 сантиметров, при критической отметке в 180 см.

Несмотря на это, жители подтопленных домов отказались на предложение спасателей эвакуироваться. Вместо этого, они разместились у своих родственников.

Сейчас адресную помощь сельчанам оказывают сотрудники администрации и МЧС. Группа спасателей Пожарно-спасательной службы Иркутской области уже дежурит на месте и готова в случае необходимости быстро эвакуировать людей. Что касается пункта временного размещения, который находится в местной школе, то он может принять 150 жителей.

Мониторить уровень воды в реке будут круглосуточно. Для этого, выше по течению реки выставлен временный гидрологический пост.

- Обследование верховьев уже освободившегося ото льда русла показало, что заторов нет, - заключают спасатели. - Половодье происходит из-за активного таяния снега.