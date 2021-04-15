Трое экстремалов перелетели Байкал на воздушном шаре. Фото: личный архив Вячеслава Кабашного

- «Поехали!» С этой знаменитой фразой Юрия Гагарина, спустя ровно 60 лет – 12 апреля 2021-го свой полет на воздушном шаре над Байкалом начали трое экстремалов. Вячеслав Кабашный из Улан-Удэ, Наиль Шахмиев из Новосибирска и Святослав Коровин из Хабаровска – профессиональные воздухоплаватели. На личных аэростатах они уже облетели полсвета, а теперь пошли на рекорд – перемахнуть самое глубокое озеро поперек. А это без малого 131 километр!

Итак, стартовали экстремалы утром 12 апреля из поселка Большое Голоустное. При взлете столбик термометра показывал -7 градусов. А на высоте 2900 метров их ждали уже -13 градусов. Но и эта погода вполне подходящая для такого полета, который продлился 3 часа 5 минут. Хотя в воздухе Вячеслав, Наиль и Святослав планировали провести не меньше 5 часов.

Аэростат перед стартом. Фото: личный архив Вячеслава Кабашного

- Пролетели мы 131 км, при средней скорости в 52 км/ч, - говорит корреспонденту "КП"-"Иркутск" Вячеслав Кабашный. – Приземлились в Гусиноозерске. Запас газа подрасчитали так, что оказалось, нам хватило бы его долететь даже до Монголии.

- На посадке нас ждал небольшой байкальский ветерок, - добавляет Наиль Шахмиев. – Так что не сказал бы, что она была слишком мягкой.

Экстремалы Вячеслав Кабашный, Наиль Шахмиев и Святослав Коровин (слева направо) во время полета над Байкалом. Фото: личный архив Вячеслава Кабашного

По словам наших героев, они стали третьими воздухоплавателями в истории, которые перелетели Байкал на воздушном шаре.

- Да, мы из разных городов, но любимое хобби объединяет воздухоплавателей, - рассказывает Вячеслав. – Например, в прошлом году мы с Наилем перелетели уральские горы. После этого я и предложил ребятам покорить Байкал. Лететь решили на моем аэростате.

Маршрут полета из Большого Голоустного (оно на фото снизу) до Гусиноозерска. Фото: личный архив Вячеслава Кабашного

Конечно, просто так сесть на воздушный шар и как в песне, «улететь на нем, куда не знаю, зачем не знаю», не получится. Подготовка у экстремалов заняла не один месяц. Так, в ноябре прошлого года, они, что называется, проверили местность и совершили тренировочный полет над Хамар-Дабаном. Но для большого воздушного путешествия через Байкал одной технической надежности мало:

- Мы проводили расчеты погоды, ветра, - продолжает Вячеслав Кабашный. – Аэростат тепловой, потому что летит за счет разницы температуры в оболочке и в окружающей среде. Чем холоднее на улице, тем меньше его нужно греть. Заправляется аэростат газом. Чтобы шар поднялся, температура воздуха внутри должна прогреться до 100-120 градусов. Общий объем шара около двух с половиной тысяч кубических метров. Надувается он недолго, всего около 10-15 минут.

Поехали! Фото: личный архив Вячеслава Кабашного

А еще, как и на любом воздушном судне, полет нужно было официально зарегистрировать у диспетчеров на земле. Запросить курс, высоту, зону… В общем, подготовка ничем не отличается от путешествия на частном вертолете или самолете.

Кстати, для тех, кто хочет иметь аэростат и летать по всему свету, сразу скажем, что хобби это не дешевое. В среднем воздушный шар стоит как автомобиль бизнес-класса – около 1,7 миллионов рублей. К тому же нужно иметь внедорожник примерно за такую же сумму, чтобы перевозить шар с места на место. Но и это не главное.

Вид сверху. Фото: личный архив Вячеслава Кабашного

- Нужно получить свидетельство пилота-воздухоплавателя, - говорит Вячеслав. – Обучение проходит несколько месяцев. Помимо теории, перед сдачей первого экзамена нужно налетать не менее 16 часов. Затем зарегистрироваться, сделать страховку, регулярно проходить медкомиссию.

Получив все разрешения, с помощью аэростата можно начать зарабатывать.

- У меня несколько шаров, на них я катаю туристов, - говорит Наиль. – Правда, регулярно это делать не получается. Ведь мы очень сильно зависим от погоды. В снег, дождь и ветер не налетаешься. У нас в Новосибирске, например, сложно летать зимой из-за огромных сугробов.

Аэростат поднялся на высоту 2900 м. Фото: личный архив Вячеслава Кабашного

Теперь Вячеслав, Наиль и Святослав планируют побить новые рекорды. Но какие, воздухоплаватели раскрывать не хотят.