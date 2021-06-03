Взрыв прогремел на золотодобывающей шахте в Бурятии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Взрыв на золотодобывающей шахте прогремел днем, 3 июня в Окинском районе Бурятии. Об этом "КП"-"Иркутск" сообщили в местном ГО ЧС. По предварительной информации на одном из рудников произошла детонация взрывчатки. Погиб один человек - 30-летний житель Закаменского района.

По неподтвержденной информации, еще около десяти человек после взрыва покинули шахту самостоятельно. Они не пострадали. "Комсомолке" удалось выяснить, что взрыв произошел на руднике "Владимирский", который находится в 15 километрах от поселка Самарта.

Изначально сообщалось о самопроизвольной детонации взрывчатки. Однако сейчас есть версия, что причиной взрыва могло стать элементарное нарушение техники безопасности. Работники месторождения могли пренебречь мерами безопасного хранения и использования взрывчатых веществ. Точную причину вскоре должны озвучить специалисты.

Что еще известно о руднике? Запасы золота (С1+С2) месторождения Владимирское, на котором действует рудник, составляют 7,2 тонны, ресурсы Р1-Р3 - 52 тонны. Мощность золотоизвлекательной фабрики - 120 тыс. тонн руды в год с уровнем извлечения золота 65%.

"Комсомольская правда" выясняет все подробности произошедшего.