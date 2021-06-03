«Я вас умотаю»: полицейским пришлось стрелять по мужчине, который набросился на них с ножами Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Выезжая на очередной выезд, чтобы обезвредить мужчину в неадекватном состоянии, полицейские из Усолья-Сибирского и подумать не могли, что им самим придется спасаться от нападок дебошира. Сотрудников вызвала женщина, которая рассказала, что ее благоверный устроил скандал и начал крушить все на своем пути. Угрожал и ей самой.

К приезду наряда ППС, кухонный боец, судя по всему, подготовился заранее. Так как полицейских он поджидал возле подъезда. Да не с пустыми руками. Мужчина вооружился ножами. И бросать их на землю по требованию оперативников отказался. Что происходило дальше, сотрудники сняли на камеру.

- Положи ножи, - скомандовал полицейский. – В противном случае, я применю табельное оружие.

- Делай, делай, - ответил тот.

После того, как полицейский произвел предупредительный выстрел, дебошир даже не шелохнулся

- Не положу, ты мне в ногу выстрелишь, я добегу до тебя, - продолжил неадекватно вести себя буян и начал угрожать. - Я вас умотаю.

От слов он перешел к действиям и пошел на ППСников в атаку. Сотрудники были вынуждены выстрелить ему по ногам. Когда мужчина упал на газон, они вызвали раненому скорую помощь. Дебошира доставили в больницу.

- Нападавшим оказался 44-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Ранее он не раз был судим за серию разбоев, грабеж, незаконный оборот оружия и наркотиков.

Добавим, то теперь против «усольского Мачете» может быть возбуждено новое уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».