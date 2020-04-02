Количество зараженных коронавирусом в Иркутске на 2 апреля: 7 больных

Количество зараженных коронавирусом в Иркутске на 2 апреля выросло. По данным, которые приводит правительство Иркутской области, официально подтверждено семь случаев коронавируса. Пациенты получают все необходимое лечение.

Напомним, сейчас в регионе делается все для того, чтобы остановить заболевание. Так, за несколько дней должны вернуться в Приангарье около тысячи жителей, которых эвакуируют из охваченных коронавирусом территорий. Накануне прибыли больше 200 туристов из Таиланда. Тех, у кого нет возможности самоизолироваться в частном доме или на даче в одиночестве, отправляют в специально созданные на турбазах, где есть все необходимое для жизни и медицинский контроль, обсерваторы. Первых приехавших отправили в Шелехов. Там они проведут две недели.

Центром лечения больных стала областная инфекционная больница, где сосредоточены лучшие специалисты этого направления в регионе. Но при необходимости к ним будут подключаться врачи других больниц и преподаватели вуза, вне зависимости от профиля. В регионе продолжает действовать введенный с 31 марта режим самоизоляции.

К сожалению, можно сказать также и о том, что то количество зараженных коронавирусом в Иркутске на 2 апреля, которое мы назвали, не окончательно. Еще у 2 человек выявлен сомнительный результат исследования. Так говорится в том случае, когда первые две пробы, которые исследуют в Центре санэпиднадзора Иркутской области, а позже - в противочумном институте, дают положительный результат. Для его проверки анализы биологического материала доставлены в новосибирский научный центр «Вектор». Как правило, результаты исследований становятся известны к вечеру этого же дня.