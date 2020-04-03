Коронавирус во Франции, последние новости на 3 апреля 2020: отцам разрешено присутствовать при родах, пособия выдают авансом

Итак, коронавирус во Франции, последние новости на 3 апреля 2020 года. Ситуация в республике очень сложная, болезнь распространилась по всей территории страны. Франция по –прежнему на шестом месте в мире по распространению инфекции. Напомним, на первом месте в этом трагическом рейтинге США – 244, 8 тысячи заболевших, на втором Италия – 115 тысяч 242 случая, на третьем Испания, где число заразившихся уже более 112 тысяч.

На сайте Минздрава Франции еще выложены данные за прошедшие сутки: 59 тысяч 105 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Только за последние сутки число зараженных выросло на 2116 человек. Коронавирус во Франции, согласно последним новостям на 3 апреля 2020 унес уже 4503 жизни. Еще 6 тысяч 399 человека в реанимации – доктора в борьбе за их выздоровление. Победить Covid-19 удалось 12 тысячам 428 французам. Это статистика, но за ней – человеческие жизни.

В республике принято решение, что в переполненные больницы не стоит класть тех, у кого болезнь протекает не очень тяжело. Поэтому в госпиталях с коронавирусом во Франции на 3 апреля находится меньше половины тех, кому официально поставлен диагноз – 26 тысяч 246 человек.

Коронавирус наступает, Париж в осаде

Совсем недавно веселый и жизнерадостный Париж сейчас в растерянности. Очень много больных и все меньше кому приходит в голову позировать в маске на фоне Эйфелевой башни. В ходу другой девиз – оставайтесь дома!

В столице Франции и ее окрестностях больше всего заболевших. Последние новости по коронавирусу во Франции на 3 апреля не могут не тревожить парижан. Самый большой счет смертям – именно здесь – 1507 погибших. И число это, увы, еще возрастет – в реанимации находятся 2301. В больницах находятся 10 тысяч 273 человека.

На днях Министерство здравоохранение призвало на помощь лихорадящему городу так называемый санитарный резерв. Так здесь называют медиков всех специальностей, пенсионеров, а также психологов и специалистов по логистике . Не удивляйтесь, помощь тех, кто знает как рационально организовать доставку товаров и услуг в условиях эпидемии необходима. Всего за несколько дней численность резерва возросла с 21 до 40 тысяч человек.

Но коронавирус бушует не только в Париже. По – прежнему еще одной опасной зоной считается Гранд Эст. На востоке страны, на территории Эльзаса, Шампани и Лотарингии, в больницах находятся уже 4657 человек. Количество тех, кого не удалось спасти, при этом велико – 1178 жителей. В реанимации – 949.

Сложнее становится ситуация и в Оверни. В больницах региона – 2706 человек, при этом в тяжелейшем состоянии в реанимации – 700. Умерли 404.

На этом фоне, согласно последним новостям по коронавирусу во Франции на 3 апреля, благополучна Бретань. В этой провинции зарегистрирован 391 случай болезни, 63 человека погибли. В Луаре 571 пациент госпитализирован, количество умерших -92. В Нормандии в медицинских учреждениях находятся 630 человек, не смогли спасти 81.

Жизнь продолжается

Но, несмотря на борьбу с коронавирусом и карантин, жизнь во Франции продолжается. В роддома поступают парижанки, а их мужья по-прежнему хотят присутствовать при рождении детей.

Эту проблему пришлось решать. Сделали так. Мужчин впускают в палату, когда у их жен начинаются схватки.Но возможности убежать из комнаты в решающий момент, если вдруг стало дурно, у парижан нет. Иначе можно заразить маму и малыша вирусом. На этот счет в минздраве подготовили специальные рекомендации.

Гинекологи наблюдение матери будут вести дистанционно. Сами будущие мамы в это время будут у себя дома, на видеосвязи. Это снизит риск заражения.

Решена и еще одна проблема. Так, сейчас горожанам Франции горожанам не хватает наличных, чтобы расплатиться за услуги. Принято решение досрочно выплатить жителям все причитающиеся пособия. Как и в нашей стране, объявлено о том, что все льготы продлеваются автоматически.Снять деньги люди смогут в банкоматах, а при необходимости в банках. О том, где и какие банки работают, жителям сообщают. Таковы последние новости по коронавирусу во Франции на 3 апреля.