На поле только девушки: как живет женский футбол в Иркутске

В России практически все любят футбол, знают Артема Дзюбу и от души болеют за нашу сборную. А много ли вы знаете о женском направлении в этом виде спорта? Ведь в последнее время оно начало набирать популярность, и девочки уже могут заниматься в секциях наравне с мальчиками. В Иркутске есть не только специализированная школа, где футболу обучают только девушек, но и команда «Байкал», которая выступает на первенстве России по футболу среди женских команд первого дивизиона.

- Девчонки с удовольствием гоняют мяч наравне с мальчиками, и тоже хотят чего-то достичь. Так почему бы не дать им такую возможность! - рассказывает тренер спортивной школы «Байкал» Маргарита Федорова. - Иногда я сама хожу по дворам - смотрю, как они играют, и приглашаю в секцию, чтобы они могли расти как профессионалы.

Главное - это команда

Но не каждая мама отдаст свою дочь в секцию. Многие считают, что их утонченная принцесса превратится в пацанку. На самом деле это всего лишь миф. Футбол помогает юным спортсменкам стать более быстрыми, ловкими и выносливыми. Такой же эффект может дать, например, легкая атлетика или спортивная гимнастика. Но главный плюс футбола в том, что это командная игра. Девочки учатся работать в коллективе, приобретают новых друзей и становятся настоящей семьей, потому что очень много времени проводят вместе на тренировках.

Если вы все-таки задумались над тем, чтобы отдать дочь или внучку в футболисты, то лучше сделать это как можно раньше, оптимально - в 5 лет. В этом возрасте дети уже более дисциплинированные и внимательно слушают тренера. А еще они научатся владеть мячом до поступления в спортшколу. Но не беспокойтесь: серьезных нагрузок малышкам никто давать не будет, на первых порах они занимаются только общей физической подготовкой с элементами футбола.

- Мы берем в спортивную школу детей с 7 лет, - объясняет Маргарита Федорова. - Но бывает, девочки приходят в таком возрасте и не могут хорошо бегать или прыгать. Приходится тратить больше времени на азы. А если они занимаются с 5 лет в подготовительной футбольной группе, то будет намного проще влиться в тренировочный процесс.

Кстати, такие подготовительные группы, в которые могут принять не только мальчика, но и девочку, сейчас есть практически в любой частной футбольной школе. Считается, что на первых порах тренироваться вместе даже лучше: юным спортсменкам приходится в разы больше стараться, чтобы бегать, прыгать и выполнять упражнения наравне с мальчишками.

На поле только девушки: как живет женский футбол в ИркутскеФото: Анна ПОПОВА

Берут всех

Попасть в спортивную школу по футболу девочкам намного проще. Если у парней всегда есть жесткая конкуренция и достаточно высокие требования к выполнению всех упражнений, то у представительниц прекрасного пола все не так. Как правило, в секцию берут всех начинающих футболисток, которые сдали нормативы по физподготовке. А дальше уже все будет зависеть от желания заниматься.

- Важна атмосфера в команде, - добавляет Маргарита Федорова. - Если парни сами стараются показать себя с лучшей стороны, чтобы выделиться среди других учеников, то девочку нужно увлечь этим, чтобы она сама захотела тренироваться и достигать успеха.

Кстати, чтобы собрать ребенка в секцию, не придется тратить много денег - достаточно купить спортивный костюм и кроссовки. Сначала лучше обойтись без бутс: нужно понять, захочет ли футболистка и дальше ходить на занятия. Потом, когда она поедет на первые соревнования, можно будет приобрести форму, которая тоже стоит недорого. Больше ничего покупать не стоит - весь инвентарь выдадут в школе.

Если девочка будет успешно выступать на турнирах, у нее есть реальный шанс попасть в основную женскую команду «Байкал». Тогда она сможет защищать честь Иркутской области в составе профессионального клуба. Есть возможность пройти и дальше: одаренную спортсменку могут пригласить в команду высшего дивизиона или даже в сборную России!

ВОПРОС РЕБРОМ

Чем мужской футбол отличается от женского?

- Главное отличие в том, что мужской - более динамичный, а сами игроки более быстрые. У нас же все происходит неспешно, - объясняет Маргарита Федорова. - А в остальном все сходится: и техника, и тактика, и мастерство.

ЗНАЙ НАШИХ!

Сибирячки в лучших командах России и мира

На поле только девушки: как живет женский футбол в Иркутске. Фото: инстаграм Екатерины Тырышкиной

Екатерине Тырышкиной из Ангарска 24 года. До 2013 года она защищала цвета иркутского «Рекорда», затем перешла в краснодарскую «Кубаночку», выступавшую тогда в чемпионате России. Потом решила, что нужно расти дальше, и в 20 лет переехала в Финляндию, где подписала контракт с клубом «Найс Футис».

Там ее заметили скауты итальянской «Брешии» и пригласили выступать в Высшей женской лиге, серии А. Вместе с этой командой Екатерина завоевала серебряные медали чемпионата. В 2017 году она перебралась во Францию, где сначала выступала за «Родез Авейрон», а затем за «Генгам», где играет по сей день.

На поле только девушки: как живет женский футбол в Иркутске. Фото: пресс-служба ФК "Кубаночка"

Иркутянке Екатерине Касиной 27 лет. Она выступала за местный «Рекорд» до 2012 года, время от времени занимаясь судейством. В 2014 году ее пригласили все в ту же «Кубаночку», где она выступала на позиции защитника в течение 5 лет.

С этой командой она стала бронзовым призером чемпионата России в 2019 году и финалистом Кубка России в 2015 и 2016 годах. В текущем сезоне она перешла в красноярский «Енисей». Помимо клубной карьеры Екатерина Касина успела также попасть в состав сборной России, за которую сыграла в нескольких матчах.

КОНКРЕТНО

Футбольные секции для девочек в Иркутске:

СШ «БАЙКАЛ»

Адрес: ул. Боткина, 1.

Тел. 8-950-084-51-06.

СШ «ЮНИОР»

Адрес: ул. Байкальская, 267.

Тел. 8-924-607-73-77.

ДЮСШ № 7

Адрес: ул. Володарского, 4.

Тел. (3952) 20-05-77.