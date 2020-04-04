Коронавирус в Бурятии, последние новости на 4 апреля 2020: названы четыре очага болезни

Коронавирус в Бурятии, последние новости на 4 апреля 2020: региональный Роспотребнадзор сообщил о четырех очагах коронавирусной инфекции в Бурятии. Это - к вопросу о том, что медики сегодня работают так, чтобы вычислить и зараженного коронавирусом и все его окружение и тщательно их проверить. Поэтому во время всякой эпидемии, не только коронавируса, и изолируют всех контактных. Задача - чтобы они не разносили вирус дальше. Список всех знакомых, с которыми общались заболевшие, обширен - в нем 1081 человек. Медики перечислили всех четырех, от которых пошло заражение.

- На сегодняшний день сформировано четыре очага. С самым первым мы работаем с марта. Второй - завоз из США - житель нашей республики, но который долго находился в Америке. Когда он вернулся, то обследование на коронавирус дало положительный результат. Третий из Иркутска - это житель нашей республики. Он приезжал в соседний город и там имел контакт с больным. И еще один очаг связан с посещением Москвы жителем нашей республики, в этом очаге четыре зараженных, - сообщила Елена Кузьмина, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия.

В отношении всех контактных лиц санитарными врачами и специалистами медицинских организаций проводится круглосуточная работа: наблюдение, лабораторное обследование. Все, кто входит в группу риска из-за контактов с больными, дважды сдают пробы -в первый и на десятый день с момента установления медицинского наблюдения.

В республиканской инфекционной больнице сейчас лечат 79 человек из числа тех, кто часто общался с заболевшими и прибывших из-за рубежа. По последним данным по коронавирусу в Бурятии на 4 апреля в республике 31 больной( цифры уточняются). Шестеро из них в стабильно тяжелом состоянии, за их жизнь борются эпидемиологи. В критическом состоянии, на аппарате ИВЛ, нет ни одного.

Это последние новости по коронавирусу в Бурятии на 4 апреля 2020 года.