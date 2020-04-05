Коронавирус в Бурятии, последние новости на 5 апреля 2020: республика на третьем месте по распространенности болезни

Коронавирус в Бурятии, последние новости на 5 апреля 2020: самые важные решения правительства республики и актуальные данные. Врачи региона в борьбе с вирусом, руководство предлагает решения по жизни в условиях ограничений, которые, судя по всему, в ближайшее врем будут только нарастать.

Мы собрали для вас все, что касается последних новостей по коронавирусу в Бурятии.

Бурятия – в тройке по распространению болезни в стране

Вот этого, вероятно, никто не ожидал. Каждый из нас ежедневно видит увеличение числа больных и в Бурятии, и в России. Но цифры, вроде небольшие. Однако вице-премьер правительства страны Татьяна Голикова предложила посмотреть на ситуацию с той стороны, с которой смотрят врачи – число больных на 100 тысяч человек населения. И выяснилось, что первая тройка по распространению болезни – Москва, Коми, Бурятия, в которой, по последним данным, 35 больных на население меньше 1 миллиона человек. ( число больных уточняется ).

В республиканской инфекционной больнице сейчас лечится 72 пациента, в том числе с новой коронавирусной инфекцией – 34. Болеют и шестеро детей – все легкой степени тяжести, состояние детей удовлетворительное. В отделении реанимации находится 5 человек, из них 1 - на ИВЛ.

Коронавирус в Бурятии, последние новости на 5 апреля 2020: помощь бизнесу

Вопрос о том, чтобы снимать ограничения, в Бурятии пока не стоит. А людям надо жить, получать зарплату, предприятия терпят убытки.

- К счастью, многие системообразующие предприятия продолжают свою работу. Но много компаний сейчас находятся под ударом: это сферы туризма и гостиничного сервиса, общественного транспорта, общественного питания, торговли непродовольственными товарами, бытовых услуг, досуга и развлечений, ЖКХ, строительства.

Серьезные меры поддержки бизнеса готовит федеральный центр. Пакет документов уже разрабатывается Вот решения правительства Бурятии.

Конкретно

1. Правительство Бурятии компенсирует расходы на аренду туристическим операторам - 80% от ее стоимости, но не более 400 рублей за квадрат, с 1 марта по 1 сентября 2020 года.

2. Помогут транспортникам – как городским, так и тем, кто ездит по междугородным маршрутам. В период режима самоизоляции количество выходящих на маршрут автобусов сократилось втрое. Людей ездит мало, расходы высоки. Решением Главы Бурятии на каждый простаивающий автобус, а также на автобус, выходящий на маршрут и имеющий неполную загрузку, будет предоставлена субсидия, с 1 по 30 апреля.

3. Арендаторы республиканского и муниципального имущества получат освобождение от уплаты аренды на 6 месяцев, с 1 марта.

5. Обнулят налог на недвижимость на 2020 год для административно-деловых, торговых центров при условии предоставления льгот для арендаторов из сферы малого и среднего бизнеса.

6. Частные детские сады, вынужденные приостановить свою деятельность, продолжат получать субсидии на присмотр и уход за детьми из расчета 10 тысяч на воспитанника.

7. Безработным, которые откроют свое дело за счет господдержки, будут выплачивать дополнительно 60 тысяч рублей за создание дополнительного рабочего места.

Конечно, это не решение всех проблем. Но солидная поддержка. Таковы последние новости по коронавирусу в Бурятии на 5 апреля 2020 года.