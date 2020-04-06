2020-04-06T04:07:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Бурятии, последние новости на 6 апреля 2020: носите с собой паспорт и справку от начальника

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Бурятии на 6 апреля 2020 года, самые важные решения
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Коронавирус в Бурятии, последние новости на 6 апреля 2020: носите с собой паспорт и справку от начальникаКоронавирус в Бурятии, последние новости на 6 апреля 2020: носите с собой паспорт и справку от начальникаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коронавирус в Бурятии, последние новости на 6 апреля 2020: все с тревогой ждут, когда появятся результаты из новосибирского "Вектора". По последним данным, в Бурятии 43 случая коронавируса, у 8 - подозрение на инфекцию. А круг контактных лиц вырос до 1662 человек. Больны 8 детей, все достаточно легко. В реанимации 6 взрослых, 1 на ИВЛ.

Коронавирус в Бурятии на 6 апреля: режим самоизоляции продлен до 30 апреля

Но не для всех. Расширен список предприятий, которые могут начать работу с 6 апреля. Отметим, что это именно полный печень, а не список сфер деятельности, как обычно.Он будет доступен на портале "Работающая Бурятия". И только после публикации, если компания есть в списке, ее сотрудники могут приступить к работе.Иначе можно нарваться на штрафы. Тех, кто работал и раньше, это не касается. Обязательно необходимо использовать средства защиты.

Коронавирус в Бурятии на 6 апреля: если вам больше 65

В этом случае режим самоизоляции продлен до 30 апреля 2020 года безусловно. В этом же списке - те, у кого есть хронические заболевания и те, кто может работать дистанционно. Все это заметно снижает риски.

На указанный период будет сохранено требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Коронавирус в Бурятии на 6 апреля: носите с собой паспорт и справку

С паспортом все понятно. Могут остановить, проверить данные и прописку. А потом настоятельно предложить выходить из дома только для того ( мы помним) чтобы сходить в ближайший магазин, аптеку и вынести мусор. Право передвигаться по городу только у тех, кто едет на работу и обратно. Поэтому должна быть справка от работодателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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