Первая смерть от коронавируса в Бурятии: умерла 73-летняя женщина

Первая смерть от коронавируса в Бурятии. В республиканской инфекционной больнице скончалась пожилая пациентка с коронавирусом. Врачи боролись за ее жизнь, но организм 73-летней женщины не выдержал атаки вируса.

- К большому сожалению, у нас первая потеря среди больных с коронавирусной инфекцией, - говорит министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. - Двусторонняя пневмония у пожилой женщины усугубилась на фоне тяжелых сопутствующих заболеваний: сахарного диабета, артериальной гипертонии, кроме того она ранее перенесла инсульт.

Такой «букет» болезней для людей ее возраста увы, привычен.

-Второго апреля, после того, как выяснилось, что у пациентки коронавирусная инфекция, она была переведена в инфекционную больницу из городской больницы №4, - рассказывает Евгения Лудупова. - Иммунные функции организма были очень снижены. Пациентка находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Доктора боролись до последнего, ход лечения согласовывался с московскими специалистами, а также с ведущими врачами из других медицинских организаций республики. Не удалось спасти. Я приношу глубокие соболезнования родным и близким женщины.

Известно, что погибшая была сестрой пожилого мужчины из Иркутской области, которому тоже диагностировали коронавирус. Первая смерть от коронавируса в Бурятии стала трагедией для всех.

Напомним, в Бурятии на 6 апреля зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных в ФБУН «Вектор» случаев заражения коронавирусом.