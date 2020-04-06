Справка о работе на время самоизоляции в Иркутске: как получить пропуск для выхода из дома

В Иркутске и регионе с 6 апреля 2020 года ужесточен режим самоизоляции. Теперь от жителей требуется не только как можно реже покидать свою квартиру, но и предоставить при проверке документ. Справка о работе на время самоизоляции в Иркутске понадобится всем, кто собирается уйти от своего дома дальше,чем просто в ближайший магазин или в аптеку.

Увеличилось количество работающих предприятий. Но это не значит, что передвижение стало свободным. Если ваше предприятие попало в список тех, что продолжают деятельность во время самоизоляции, направляясь на работу, надо захватить с собой паспорт. Понадобится и та самая справка о работе во время самоизоляции в Иркутске.

Зачем? Будут проверки режима. Вот тут вам и понадобится справка о работе в Иркутске.

-Патрульные группы полиции находятся в общественных местах, организуя профилактическую работу с населением, разъясняя обязательность соблюдения временно введенных ограничений, - поясняют в ГУ МВД по Иркутской области. - Аналогичная работа ведется на дорогах Приангарья. При проведении проверок инспекторы устанавливают причину выезда. Водителю необходимо иметь справку от работодателя о том, что его деятельность не приостановлена, а при транспортировке груза, следует иметь документ о его перевозке.

Пунктов в документе не так много, главное — заполнить все строки справки о работе. Это обязанность отдела кадров предприятия, но вам стоит проследить за точностью заполнения. В частности, справка с места работы во время самоизоляции в Иркутске должна иметь обязательную графу с телефоном самого работодателя, куда может позвонить проверяющий.

И безусловно, на бланке ( если его нет - то просто на справке) должна быть подпись руководителя и печать организации. Этот документ необходимо показывать вместе с рабочим удостоверением, либо удостоверением личности.

Справка с места работы во время самоизоляции в Иркутске. Также образец есть на сайте правительства Иркутской области.