Песни Великой Победы: "Синий платочек"
Песни Великой Победы!
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…», - помните строки из знаменитого фильма «Офицеры»? До дрожи, до мурашек, до слез пробирают эти слова. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Комсомолка» совместно с Иркутским региональным отделением партии «Единая Россия» продолжает проект «Песни Великой Победы».
Следующий выпуск посвящаем композиции...
Синий платочек
Автор слов Яков Гольденберг (Галицкий) в редакции Михаила Максимова,
Композитор Ежи Петерсбурский
Синенький, скромный платочек
Падал с опущенных плеч.
Ты говорила, что не забудешь
Ласковых, радостных встреч.
Порой ночной
Мы распрощались с тобой…
Нет больше ночек.
Где ты, платочек,
Милый, желанный, родной?
Помню, как в памятный вечер
Падал платочек твой с плеч,
Как провожала и обещала
Синий платочек сберечь.
И пусть со мной
Нет сегодня любимой, родной,
Знаю, с любовью
Ты к изголовью
Прячешь платок голубой.
Письма твои получая,
Слышу я голос живой.
И между строчек синий платочек
Снова встает предо мной.
И часто в бой
Провожает меня облик твой,
Чувствую, рядом
С любящим взглядом
Ты постоянно со мной.
Сколько заветных платочков
Носим в шинелях с собой!
Нежные речи, девичьи плечи
Помним в страде боевой.
За них, таких,
Желанных, любимых родных.
Строчит пулеметчик
За синий платочек,
Что был на плечах дорогих!
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Игорь БЫЧКОВ, академик РАН по отделению нанотехнологий и информационных технологий, директор Иркутского филиала СО РАН, научный руководитель Иркутского научного центра СО РАН, директор Института динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова СО РАН:
- Ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом остается все меньше. И именно военные песни для молодого поколения - память о подвиге нашего народа. А для старших поколений фронтовые песни - это то, что наводит на воспоминания, волнующие душу.
У меня много любимых военных песен. Наиболее торжественная, в моем понимании, - «Священная война». Очень нравится «День Победы» в исполнении Льва Лещенко, ну а одна из самых любимых - «Синий платочек». Она позволяет прочувствовать, что война - это не только героический подвиг, но и огромная человеческая тоска по близким, которых нет рядом. Эти стихи - воспоминания о светлых днях, которые были совсем недавно и уже безвозвратно ушли. Очень нежная, душевная песня, такая музыка важна на войне для поддержки бойцов.
Игорь Бычков.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
ИЗ ИСТОРИИ
«Синий платочек» - вальсовая песня, написанная еще до Великой Отечественной войны. Музыку, созданную в 1940 году польским музыкантом Ежи Петерсбурским, случайно услышал поэт и драматург Яков Гольденберг (псевдоним Яков Галицкий), вдохновился и написал к ней лирические, тогда еще не связанные с войной, стихи. Уже через пару дней песня прозвучала в исполнении солиста Станислава Ландау и очень скоро стала народной. «Синий платочек» с удовольствием пели известные исполнители и играли оркестры, слушали на грампластинках и кружились в вальсе на танцплощадках.
С началом Великой Отечественной войны на музыку «Синего платочка» написали несколько десятков стихов, чтобы любимая композиция отражала великую битву с врагом. Самую известную версию, на основе текста Якова Галицкого, создал лейтенант, военный журналист Михаил Максимов. Несколько строк он изменил на военный лад. И эти стихи, хорошо знакомые нам и сейчас, исполняла на фронтовых концертах молодая певица Клавдия Шульженко. А бойцы в редкие минуты отдыха напевали «Синий платочек» каждый на по-своему - лирически, сатирически, шуточно… Эта песня по праву стала символом Великой Отечественной войны наряду со «Священной войной» и остается таковой по сей день.
ИСТОЧНИК KP.RU
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