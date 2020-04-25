Песни Великой Победы: "Синий платочек"

Песни Великой Победы!

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…», - помните строки из знаменитого фильма «Офицеры»? До дрожи, до мурашек, до слез пробирают эти слова. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Комсомолка» совместно с Иркутским региональным отделением партии «Единая Россия» продолжает проект «Песни Великой Победы».

Следующий выпуск посвящаем композиции...

Синий платочек

Автор слов Яков Гольденберг (Галицкий) в редакции Михаила Максимова,

Композитор Ежи Петерсбурский

Синенький, скромный платочек

Падал с опущенных плеч.

Ты говорила, что не забудешь

Ласковых, радостных встреч.

Порой ночной

Мы распрощались с тобой…

Нет больше ночек.

Где ты, платочек,

Милый, желанный, родной?

Помню, как в памятный вечер

Падал платочек твой с плеч,

Как провожала и обещала

Синий платочек сберечь.

И пусть со мной

Нет сегодня любимой, родной,

Знаю, с любовью

Ты к изголовью

Прячешь платок голубой.

Письма твои получая,

Слышу я голос живой.

И между строчек синий платочек

Снова встает предо мной.

И часто в бой

Провожает меня облик твой,

Чувствую, рядом

С любящим взглядом

Ты постоянно со мной.

Сколько заветных платочков

Носим в шинелях с собой!

Нежные речи, девичьи плечи

Помним в страде боевой.

За них, таких,

Желанных, любимых родных.

Строчит пулеметчик

За синий платочек,

Что был на плечах дорогих!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Игорь БЫЧКОВ, академик РАН по отделению нанотехнологий и информационных технологий, директор Иркутского филиала СО РАН, научный руководитель Иркутского научного центра СО РАН, директор Института динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова СО РАН:

- Ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом остается все меньше. И именно военные песни для молодого поколения - память о подвиге нашего народа. А для старших поколений фронтовые песни - это то, что наводит на воспоминания, волнующие душу.

У меня много любимых военных песен. Наиболее торжественная, в моем понимании, - «Священная война». Очень нравится «День Победы» в исполнении Льва Лещенко, ну а одна из самых любимых - «Синий платочек». Она позволяет прочувствовать, что война - это не только героический подвиг, но и огромная человеческая тоска по близким, которых нет рядом. Эти стихи - воспоминания о светлых днях, которые были совсем недавно и уже безвозвратно ушли. Очень нежная, душевная песня, такая музыка важна на войне для поддержки бойцов.

ИЗ ИСТОРИИ

«Синий платочек» - вальсовая песня, написанная еще до Великой Отечественной войны. Музыку, созданную в 1940 году польским музыкантом Ежи Петерсбурским, случайно услышал поэт и драматург Яков Гольденберг (псевдоним Яков Галицкий), вдохновился и написал к ней лирические, тогда еще не связанные с войной, стихи. Уже через пару дней песня прозвучала в исполнении солиста Станислава Ландау и очень скоро стала народной. «Синий платочек» с удовольствием пели известные исполнители и играли оркестры, слушали на грампластинках и кружились в вальсе на танцплощадках.

С началом Великой Отечественной войны на музыку «Синего платочка» написали несколько десятков стихов, чтобы любимая композиция отражала великую битву с врагом. Самую известную версию, на основе текста Якова Галицкого, создал лейтенант, военный журналист Михаил Максимов. Несколько строк он изменил на военный лад. И эти стихи, хорошо знакомые нам и сейчас, исполняла на фронтовых концертах молодая певица Клавдия Шульженко. А бойцы в редкие минуты отдыха напевали «Синий платочек» каждый на по-своему - лирически, сатирически, шуточно… Эта песня по праву стала символом Великой Отечественной войны наряду со «Священной войной» и остается таковой по сей день.