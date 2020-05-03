Иркутский художник Сергей Элоян о росписи главного храма Вооруженных Сил России: «Строить и украшать такой храм - уникальный опыт!»

«Работа всей жизни», - так называет проект, в котором ему удалось поучаствовать, заслуженный художник России, 61-летний иркутянин Сергей Элоян. Его картины, светлые, нежные, часто на ветхозаветные мотивы, известны далеко за пределами Сибири. Он десятки раз участвовал в выставках в Москве и за рубежом - во Франции, Германии, Люксембурге, Южной Корее, а еще иллюстрировал книгу Льюиса Кэррола «Охота на Снарка». К слову, Сергей не только пишет, но и создает архитектурные проекты, самые яркие работы - эскизы мемориальной часовни на месте авиакатастрофы под Иркутском и памятного знака Иркутска в парке японского города Канадзава. И теперь в его копилке появилась еще одна значимая работа - роспись главного храма Вооруженных Сил России, который строят в подмосковном парке «Патриот». Об этом художник рассказал "КП".

Участвовать в оформлении такого храма - уникальный опыт. Фото: сайт Минобороны РФ.

- Есть интересная задача - украсить очень большой храм, - раздался звонок Элояну от известного российского скульптура Даши Намдакова. Они с Сергеем - давние друзья, а Даши как раз назначили главным художником проекта, и он набирал команду. - Предупреждаю: работа напряженная, потому что мы возведем храм с нуля всего за полтора года!

- А что? Я согласен, - с улыбкой ответил Сергей Элоян и засобирался в столицу.

Не каждый ведь день выпадает шанс участвовать в таком творческом проекте. Главный храм Вооруженных Сил России в нашей стране воздвигают впервые. Он посвящен Воскресению Христову, а еще 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и всем защитникам нашей Родины.

Приход откроют к празднованию 75-летия Великой Победы. Фото: сайт Минобороны РФ.

- Строить и украшать такой храм - это уникальный опыт! - восклицает Сергей Элоян. - Полтора года в Московской области трудилась огромная команда архитекторов, строителей, художников и скульптуров. Причем одновременно! Сотни человек вместе искали и воплощали необычные художественные решения. Я, например, рисовал эскизы разных элементов оформления. Работал из Иркутска, но почти каждый месяц летал в столицу. Я видел, как храм постепенно «вырастает», и это настоящее волшебство.

Над возведением и украшением храма трудились сотни человек. Фото: сайт Минобороны РФ.

Здание в 95 метров высотой вместе с крестом и вправду получилось красивым и величественным. Самое необычное украшение - шестиметровая складная икона из трех створок, посвященная Воскресению Христову. Именно такие, только небольшие образы из меди с эмалями раньше носили с собой солдаты в походы.

- Мы разместили икону на внешней, восточной стене, до нас никто в мире так не украшал храмы, - удивляет Сергей Элоян. - Интересно, что в закрытом виде икона - просто металлическая, но внутри - яркая и цветная. Ее будут торжественно открывать солдаты почетного караула только в праздничные дни, и это очень эффектно. Кстати, ключа к этой иконе всего два - один с президентской символикой, а второй - с патриархальной.

Храм получился красивым и величественным. Фото: сайт Минобороны РФ.

И еще один образ, достойный особого восхищения - самое большое в мире изображение лика Христа, выложенное мозаикой: его фигура получилась в 11 метров высотой! Четыре боковых придела храма посвящены святым - покровителям разных родов и видов Вооруженных Сил России. Расписные своды, витражи с изображением орденов, керамика с гжельской росписью - словом, творческая команда потрудилась на славу.

А еще на территории храма создали музейный комплекс «Дорога памяти». В нем хранятся экспонаты времен Великой Отечественной войны: фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров из запасников Центрального музея Вооруженных Сил РФ. Туда же все желающие смогут прислать фотографии своих родственников – участников Великой Отечественной войны. Храм и музей почти достроены, их откроют к 75-летию Великой Победы.

- Этот храм станет центром воинской славы и памяти о павших на фронте бойцах, - подчеркивают в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Жаль, из-за коронавируса я не смогу побывать на освящении храма, но обязательно посещу его позже! - уверен Сергей Элоян. - Ведь это работа всей жизни.

Приходи построили всего за полтора года. Фото: сайт Минобороны РФ.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

19,45 метров - диаметр главного купола и это символично, ведь Великая Отечественная война закончилась в 1945 году.

75 метров - высота звонницы, как отражение, что в этом году отмечается 75 лет Великой Победы.

14,18 метров - высота малого купола, 1418 шагов - длина галереи «Дорога памяти» всегда будут напоминать, что война длилась 1418 дней и ночей.

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