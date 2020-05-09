2020-05-09T21:24:07+03:00
Происшествия

Крупное ДТП на трассе в Иркутской области: три человека погибли в столкновении трех автомобилей

Еще два человека получили травмы
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Крупное ДТП на трассе в Иркутской области: три человека погибли в столкновении трех автомобилей. Фото: "ДТП 38RUS"Крупное ДТП на трассе в Иркутской области: три человека погибли в столкновении трех автомобилей. Фото: "ДТП 38RUS"
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Крупное ДТП произошло на трассе в районе поселка Мальта, в Усольском районе. Около полуночи, 10 мая, перед Мальтинским мостом столкнулись сразу три автомобиля: ВАЗ 2109, ВАЗ 2110 и Тойота Виста. Удар был такой силы, что от отечественных автомобилей осталась груда металла. При этом «девятка» оказалась перевернутой на крышу. Не обошлось без жертв.

- Погибли три человека, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Еще двое с различными травмами доставлены в больницу.

В каких автомобилях находились погибшие и пострадавшие, пока неизвестно. Выясняется виновник аварии, а также, при каких обстоятельствах произошло столкновение. На месте работают инспекторы ГИБДД. Чтобы избежать подобных страшных аварий, полицейские еще раз напоминают водителям из Иркутской области, соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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