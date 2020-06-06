2020-06-06T07:22:22+03:00
Авто

Почему в Иркутске самые дорогие «японки» в Сибири

Машины из Страны восходящего солнца по популярности в Иркутске обгоняют европейский и отечественный автопром
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Почему в Иркутске самые дорогие «японки» в СибириПочему в Иркутске самые дорогие «японки» в СибириФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Как известно, большинство автолюбителей из регионов Восточной Сибири, включая Иркутск являются поклонниками праворульного японского автопрома. Легковушки, кроссоверы и внедорожники из Страны восходящего солнца по популярности у нас даже обгоняют европейцев, не говоря уже об отечественных авто. Это подтверждают и эксперты Авито Авто, которые выяснили, какие автомобили популярны в Иркутске на данный момент.

Итак, статистика показывает, что в Иркутске, а также в Барнауле, Красноярске и Новосибирске наибольшим спросом действительно пользуются японские бренды. Востребованность японских автомобилей в Сибири эксперты отчасти объясняют близостью к Дальневосточному региону, а отчасти – высокой проходимостью наиболее популярных моделей при относительно доступной цене. Кстати о ней. Жителям Иркутска поддержанный “японец” в среднем обходится в 701 тысячу рублей. Это самая высокая сумма. Возможно, это связано с большим спросом. Для сравнения, в Новосибирске – в 696 000 рублей, в Красноярске – 624 000 рублей, а в Барнауле и вовсе в 538 000 рублей.

Ну а что же многострадальный отечественный автопром? Сразу скажем, что на Жигулях предпочитают ездить жители Тольятти. Впрочем, ничего удивительного. Ведь это домашний регион АвтоВАЗа. Там востребованность российских автомобилей выше, чем во всех других городах страны: на наши бренды приходится более 60% спроса. Кстати, вы удивитесь, но в Иркутске российские машины оказались на 2-м месте в рейтинге популярности, после «японок» само собой. В топ-5 также входят немецкие, корейские и американские марки. А теперь сравните цены. В Иркутске сесть за руль российского авто с пробегом можно в среднем за 226 000 рублей.

Но вся эта статистика вскоре может измениться из-за пандемии коронавируса. 12% участников опроса, который провели эксперты Авито Авто, рассказали, что еще несколько месяцев назад собирались купить себе именно иномарку. Теперь же, чтобы сэкономить деньги, они готовы и на русскую машину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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