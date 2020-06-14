4-летний блогер из Бурятии претендует на звание самого красивого мальчика России

Возможно, вскоре станет моделью для глянцевых журналов 4-летний Амир Дашицыренов из Бурятии. Наш юный земляк участвует в ежегодном онлайн-конкурсе «Самый красивый мальчик России», в котором соревнуются дети до 17 лет. При этом мальчишка вполне претендует на победу. С 4442 голосами Амир уверенно идет в тройке лидеров среди всех участников.

- Заявку на участие подавала жена, - рассказывает «КП»-«Иркутск» отец Амира Ринчин Дашицыренов. – А что? Каждая мама считает своего сына самым красивым мальчиком.

На странице Амира в инстаграме 30 тысяч подписчиков. Фото: предоставлено Ринчином Дашицыреновым

К слову конкурс «Самый красивый мальчик России», пользуется популярностью у многих родителей. Ведь это отличный шанс показать красоту своего ребенка всей стране, да еще и побороться за приз в 50 тысяч рублей. Правила при этом очень простые. Нужно всего лишь зарегистрироваться наофициальном сайте конкурса и добавить три лучшие фотографии своего сынишки. Дальше проходит зрительское голосование, которое продлится до 25 июня. Чтобы попасть в полуфинал, достаточно войти в первую десятку. Затем профессиональное жюри, состоящее из директоров модельных агентств и партнеров выберут 18 победителей. В финале жюри оценит естественную внешность, не учитывая разницу в количестве голосов. Победитель в каждой возрастной категории получит свой золотой кубок. Занявшие вторые и третьи места - серебряный и бронзовый.

Кстати, у Амира Дашицыренова уже немало поклонников. которые могут помочь ему победить. Ведь он, по словам отца, маленький начинающий блогер. Почти с рождения родители завели мальчику свою страницу в инстаграме.

- У него уже 30 тысяч подписчиков, - говорит Ринчин Дашицыренов. – Какой-то определенной тематики там нет. Там мы публикуем повседневную жизнь сына, его увлечения. Например, он любит читать и слушать музыку. Это просто его фотоальбом.

Добавим, что победитель конкурса будет объявлен 1 июля.