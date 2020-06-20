2020-06-20T08:20:13+03:00
Происшествия

Сибиряк погиб, спасая двух детей из тонущего автомобиля

Житель Забайкалья вместе с другом сумел вытащить мальчиков 3 и 9 лет, а сам выбраться не смог [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сибиряк погиб, спасая двух детей из тонущего автомобиля. Фото: СУ СК России по Забайкальскому краюСибиряк погиб, спасая двух детей из тонущего автомобиля. Фото: СУ СК России по Забайкальскому краю
Изменить размер текста:

Трагедией закончился пикник на побережье озера Кенон в Чите. Все произошло вечером, 18 июня, когда на берегу канала водозабора ТЭЦ-1 отдыхала компания из 6 человек. Пожарив шашлыки и позагорав, вечером все стали собираться домой и укладывать вещи в машину BYD F3, припаркованную у самого берега. Родители 3-летнего мальчика на несколько минут посадили его на водительское кресло, чтобы он поигрался с рулем.

Автомобиль за несколько секунд оказался на дне. Фото: СУ СК России по Забайкальскому краю

Автомобиль за несколько секунд оказался на дне. Фото: СУ СК России по Забайкальскому краю

Ключи от машины находились в замке зажигания. Каким-то образом, малыш сумел завести двигатель и автомобиль с механической коробкой передач тут же тронулся и съехал в реку. Так как большая глубина в канале начинается прямо в метре от берега, машина, в которой помимо малыша находился еще 9-летний мальчик и двое мужчин, мгновенно начала тонуть. Взрослые помогли выбраться из автомобиля, в считанные секунды заполнившегося водой, детям. Вылез на поверхность и один из мужчин. Второй, спастись не сумел. Тело 51-летнего сибиряка спустя несколько часов вместе с затонувшей машиной со дна достали спасатели.

- Тело осмотрели следователи и направили на судмедэкспертизу, - сообщили "КП"-"Иркутск" в пресс-службе СУ СК России по Забайкалью. - Признаков насильственной смерти нет. Известно, что мужчина перед гибелью спас детей своих знакомых.

Сейчас следователи осматривают салон автомобиля и выясняют все подробности трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ангарске ищут трех мужчин, которые расплачиваются за покупки купюрами «банка приколов»
Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 20 июня возросло до 5428
Шесть человек с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской области
Еще 191 случай заражения коронавирусом подтвердился в Иркутской области
Житель Усолья украл 170 шаровых кранов из подвалов жилых домов
Электрик погиб от удара током в Бурятии
Массовое тестирование на антитела к коронавирусу пройдет в Иркутской области
Заксобрание предложило выделить из резервного фонда средства на обеспечение мер безопасности в детских лагерях Приангарья
Стали известны победители конкурса «Общественное признание в сфере здравоохранения в Иркутской области»
Особый противопожарный режим продлен в Иркутской области до 1 июля
Строительный мусор загорелся в центре Иркутска
Олимпийский чемпион Александр Карелин объяснил смысл поправок в Конституцию
Сибиряк, убивший беременную жену, отправится в колонию на 18 лет
Электронную бизнес-миссию с Китаем организовала ТПП Восточной Сибири
МВД: до 15 сентября иностранцам не нужно продлевать сроки своего временного пребывания в Иркутской области
Иркутскую фирму оштрафовали на миллион рублей за взятку
ТПП Восточной Сибири поздравила Евгения Баймашева с присуждением почетного звания «Заслуженный предприниматель Иркутской области»
Пожар в общежитии на ул. Костычева в Иркутске помогли тушить полицейские
7-летний мальчик выпал из окна 5 этажа в Ангарске