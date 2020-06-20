Сибиряк погиб, спасая двух детей из тонущего автомобиля

Трагедией закончился пикник на побережье озера Кенон в Чите. Все произошло вечером, 18 июня, когда на берегу канала водозабора ТЭЦ-1 отдыхала компания из 6 человек. Пожарив шашлыки и позагорав, вечером все стали собираться домой и укладывать вещи в машину BYD F3, припаркованную у самого берега. Родители 3-летнего мальчика на несколько минут посадили его на водительское кресло, чтобы он поигрался с рулем.

Автомобиль за несколько секунд оказался на дне. Фото: СУ СК России по Забайкальскому краю

Ключи от машины находились в замке зажигания. Каким-то образом, малыш сумел завести двигатель и автомобиль с механической коробкой передач тут же тронулся и съехал в реку. Так как большая глубина в канале начинается прямо в метре от берега, машина, в которой помимо малыша находился еще 9-летний мальчик и двое мужчин, мгновенно начала тонуть. Взрослые помогли выбраться из автомобиля, в считанные секунды заполнившегося водой, детям. Вылез на поверхность и один из мужчин. Второй, спастись не сумел. Тело 51-летнего сибиряка спустя несколько часов вместе с затонувшей машиной со дна достали спасатели.

- Тело осмотрели следователи и направили на судмедэкспертизу, - сообщили "КП"-"Иркутск" в пресс-службе СУ СК России по Забайкалью. - Признаков насильственной смерти нет. Известно, что мужчина перед гибелью спас детей своих знакомых.

Сейчас следователи осматривают салон автомобиля и выясняют все подробности трагедии.