Фото солнечного затмения 21 июня 2020: Луна закрыла часть Солнца

Фото солнечного затмения 21 июня 2020 - зрелище красивое. Конечно, вживую полюбоваться тем, как Луна закрывает часть солнечного диска, хотелось бы многим. Кто-то даже успел запастись закопченными стеклами или старыми CD-дисками, чтобы наслаждаться затмением без вреда для зрения. Правда, небольшая облачность в небе над Иркутском слегла помешала астрономам и любителям. Но, несмотря на это, сибиряки все-таки с удовольствием понаблюдали за необычным природным явлением.

Всего длилось затмение над Иркутском два часа.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Какая красота! - восторгались они в интернете.

Еще бы! И пусть солнечное затмение на этот раз не полное, а кольцевое - то есть Луна закрывала лишь краешек Солнца, все равно такое не каждый день увидишь. Нынче это зрелище продлилось в Иркутске около двух часов, а в следующий раз затмение ожидается только через год, 10 июня 2021-го. А затем - только 1 июня 2030 года! Вот такая редкость. Так что, если не успели поглядеть сами, публикуем для вас фото солнечного затмения 21 июня 2020.

А так затмение выглядело в телескопе. Фото: Надежда ЛАПЫРЁНОК.

Кстати, чтобы увидеть и запечатлеть затмение, на крыше Иркутского планетария астрономы устанавливали телескопы, оборудованные специальными фильтрами. Для всех желающих сотрудники планетария и Иркутского регионального астрономического общества вели онлайн-трансляцию, рассказывая об особенностях этого природного явления. Поскольку затмение было частным, на улице не темнело.

Наблюдения астрономов на крыше планетария.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вот такое необычное зрелище было в небе над Иркутском.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как только иркутяне не наблюдали за солнечным затмением.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А как вам такой способ увидеть Солнце, с краешку прикрытое Луной?Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Такое зрелище - редкость.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иркутяне приходили посмотреть в телескопы.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А вот в солнечных очках затмение не увидишь.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А таким солнечное затмение увидели в Саянске. Фото: группа "Инцидент | Иркутск" в "ВКонтакте".

Такими красивыми кадрами делятся иркутяне в соцсетях. Фото: группа "Инцидент | Иркутск" в "ВКонтакте".

Проекция солнечного затмения над Иркутском. Фото: Надежда ЛАПЫРЁНОК.

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