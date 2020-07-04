Иркутск в тройке лидеров Сибири по дороговизне квартир в новостройках

Купить апартаменты в новостройке и обустроить семейное гнездышко – чем не мечта. Только вот цены на квадраты в таких домах постепенно растут. Так, по данным федерального портала «Мир квартир», за первые полгода 2020-го, новостройки подорожали в 63 крупных России, среди них и Иркутск.

- Больше всего прирос квадратный метр в Сочи - на целых 15,3%, также заметно поднялись цены на новые квартиры в Кемерово (+14,1%), Улан-Удэ (+13,4%), Туле (+13,2%) и Тюмени (+12,7%), - рассказали аналитики. – А в семи городах цены на новостройки упали. Это Нижний Тагил (–14%), Грозный (–11,1%), Курган (–5,1%), Магнитогорск (–4,8%), Астрахань (–2,3%), Киров (–0,5%) и Москва (–0,1%).

Иркутск на 19-м месте в рейтинге цен за квадрат в новостройках по России, и на 3-м в Сибири - выше цены только в Тюмени и Новосибирске. Итак, в нашем городе квадрат в среднем стоит 70884 рублей, за полгода он подорожал на 5,7%. У нас довольно просторная двухкомнатная квартира в 50 квадратных метров, где будет вполне удобно семье с одним-двумя детьми, обойдется покупателям примерно в 3,5 миллиона рублей. С января по июнь цена такого жилья выросла на 6,7%. Да, сумма выходит немаленькая, а ведь еще нужны деньги на ремонт, мебель, уютную обстановку… Новоселье обойдется недешево. От чего же растут цены?

- Сейчас на жилье в новых домах выдают выгодную ипотеку, всего лишь от 6%, - рассказывает специалист по недвижимости Екатерина. - Это выгодно и покупателям, и застройщикам - они могут постепенно повышать цены, но спрос все равно сохранится. Так, в центре Иркутска или в микрорайоне Солнечный квадрат в новостройке стоит до 90 тысяч рублей! Но и такие квартиры раскупают. Многих выручает не только дешевая ипотека, но госпрограммы: жилье берут за счет материнского капитала или тех же сертификатов переселенцев. А еще спрос на новостройки объясняется самым простым - людям, понятное дело, больше нравится заселяться в свеженькие апартаменты, а не во «вторичку».

Самые низкие цены на жилье, по словам риелторов, сохраняются в микрорайоне Березовый – там новые дома строятся постоянно, однокомнатную квартиру можно «ухватить» дешевле, чем за миллион.

- Повлияла ли ситуация с коронавирусом на стоимость жилья? Только в начале пандемии, в апреле, стали снижаться цены, но это продлилось буквально пару недель, - говорит Екатерина. - Ну а сейчас спрос и предложение на рынке недвижимости в Иркутске стабильны.

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